Back to School 2021: de 5 allerbeste MacBook accessoires in 2021

De scholen zijn inmiddels op de meeste plekken weer begonnen. En met dat nieuwe schooljaar, of gewoon een nieuw jaar van thuiswerken met de kids op school, is het verstandig om wat handige MacBook accessoires in huis te werken. Op die manier maak je je werk- of schoolleven een stuk makkelijker. Dit zijn daarbij vijf absolute must-haves.

5 must-have MacBook-accessoires

Een handige laptopstand

Je kunt je MacBook op je bureau zetten en er dan mee gaan typen. Maar echt fijn is dat niet. Het is wat dat betreft handig om een laptopstand in huis te halen. Deze van Bestand (what’s in a name) is daarbij een goede keuze. Hij is stevig, geeft de mogelijkheid om je kabelmanagement op orde te houden en heeft de ruimte om de warmte aan de onderkant van de laptop weg te voeren.

Draadloos toetsenbord

En als je dan zo’n laptopstand in huis haalt, dan is het wat lastig om gebruik te maken van het toetsenbord van de MacBook. Dus heb je een extern toetsenbord nodig. De Logitech K380 is daarbij een goede keuze. Hij is klein en compact en tikt lekker. Daarnaast is het mogelijk om hem aan meerdere Apple-apparaten te koppelen, zodat je ook verder kunt schrijven op bijvoorbeeld je iPad.

Draadloze muis

En dan moet er eigenlijk ook gelijk een muis bij. Ook daarbij komen we uit bij Logitech. Hun Pebble is een handige draadloze muis die je makkelijk aansluit op de MacBook en met twee tientjes een stuk goedkoper is dan de muizen van Apple zelf. Hij is compact en daardoor ook makkelijk mee te nemen naar kantoor als je daar weer heen gaat. Ook is het een muis die redelijk stil is in gebruik, wat ook weer voordelen heeft.

Een uitstekende monitor voor je MacBook

Ondanks dat we dit artikel Back to School noemen, hebben we veel MacBook-accessoires die je vooral in de thuissituatie gebruikt. En als je dan toch alles op een rijtje hebt, dan is een handige monitor ook wel fijn. Met de Dell 4K S3221QS heb je een flinke jongen. Met 32 inch heb je genoeg beeld om op te werken en hij ziet er ook prachtig uit. Ideaal dus om op je thuiskantoor neer te zetten.

Wat externe opslag

Wanneer je met grote projecten werkt of gewoon een backup wil maken van je gegevens, is een externe SSD wel handig. Deze variant van SanDisk heeft verschillende voordelen. Naast dat je met de SSD alles snel omzet, is het ook een versie die tegen een stootje kan en met een IP55 rating niet gelijk kapot is als er water op komt. Je kunt hem zodoende makkelijk meenemen in je tas en er overal mee werken.

