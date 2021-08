Arlo Essential XL Spotlight Camera Review: batterij maakt het verschil

Een tijdje geleden kreeg ik de Arlo Pro 4 Spotlight Camera om mee aan de slag te gaan. Deze nieuwe beveligingscamera gaf je de mogelijkheid om zonder Smarthub direct verbinding te maken met Wifi. Dat doet de nieuwe Arlo Essential XL Spotlight Camera ook. Dit is echter een variant die net even iets verder gaat.

De XL-versie van het geheel komt erop neer dat je een batterij hebt die heel erg lang mee gaat, afhankelijk van hoe vaak hij geactiveerd wordt natuurlijk. De maker van de camera spreekt over een batterijduur van maar liefst 12 maanden. Dat lijkt veel, maar na een tijdje gebruikt te hebben, zou het best wel eens zo kunnen zijn. Maar de Arlo Essential XL Spotlight Camera doet meer. Dit zijn de punten die me zijn opgevallen aan deze beveilingscamera.

Arlo Essential XL Spotlight Camera Review

Direct op Wifi te verbinden vanaf je iPhone

Zoals gezegd beschikt de Arlo Essential XL Spotlight Camera over de mogelijkheid om hem direct aan te sluiten op je WiFi-verbinding. Op die manier heb je dus geen Smarthub nodig. Daar kun je hem wel op koppelen om op die manier bestanden lokaal op te slaan, maar is dus niet nodig. Binnen een minuut of twee heb je alles gekoppeld en kun je vanaf je iPhone zien wat de camera oppikt.

Makkelijk te installeren

En als je alles hebt geïnstalleerd, dan is het zaak om hem buiten op te hangen. De Arlo Essential XL Spotlight Camera maakt gebruik van een iets ander systeem dan de normale Arlo-camera. In plaats van een houder die werkt als een magneet, komt het met een normale cradle. Je moet dus even gaatjes in de muur boren en hem daaraan bevestigen. Dat is iets dat je binnen een paar minuten hebt gedaan. Vervolgens hang je hem op en zorg je ervoor dat hij de juiste richting op wijst en kun je vanaf je iPhone-app gaan zien wie er allemaal voor je deur staat.

Batterij gaat lang mee

Eén van de meest interessante elementen aan de Arlo Essential XL Spotlight Camera is dat de batterij lang meegaat. Het grote voordeel van de Arlo-systemen is dat je geen draden naar buiten hoeft te trekken, maar bij intensief gebruik moet je vaak na een maand of twee de batterij opladen. Bij dit product hoeft dat niet. Volgens de maker zou hij in potentie een jaar meegaan voordat je hem een keer binnen een paar uur moet opladen. Uiteraard zal dat iets minder zijn wanneer je hem altijd actief aan hebt staan, maar dan gaat hij alsnog erg lang mee. En dat is wel zo fijn.

Goede videofeed

Kijken we naar het beeld dat de Arlo Essential XL Spotlight Camera oplevert, dan is dat gewoon dik in orde. Nee, het is geen 4K dat de Arlo Ultra doet, maar een 1080p-feed is nog altijd een stuk beter dan dat je bij de gemiddelde aflevering van Opsporing Verzocht ziet. Je kunt goed en helder zien wat er allemaal gebeurt vanaf je iPhone-app. Ook wanneer het nacht is, zie je nog behoorlijk goed wat er gebeurt door de combinatie tussen de nightvision en het lampje dat op de camera zit. Op die manier heb je echt het gevoel dat je alles onder controle hebt en dat levert toch weer een net iets betere nachtrust op.

Wel wat prijzig

De Arlo Essential XL Spotlight Camera is op veel punten een fijne camera. Toch is er wel één nadeel. Hij is wat prijzig. Voor 25 euro minder heb je de niet XL-variant en die doet op de grotere batterij na eigenlijk precies hetzelfde. Dan moet je hem misschien iets vaker naar binnen halen om op te laden, maar dat is uiteindelijk een paar uurtjes aan de kabel hangen en daarna kun je hem weer gebruiken. Natuurlijk, in vergelijking met andere camerasystemen ben je met 159 euro klaar, maar toch zou ik in deze de gewone variant eerder aanraden.

De Arlo Essential XL Spotlight Camera is nu beschikbaar en onder andere hier te scoren. Wil je meer lezen over dit soort systemen? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.