Apple voert veranderingen door voor AppleCare+ in buitenland

Goed nieuws voor gebruikers van AppleCare+ in een aantal landen. Apple verandert de manier van betalen voor de dienst.

AppleCare+ is al jarenlang niet veranderd. Toch gaat de extra garantie die je kunt bijkopen bij je Apple-product nu op de schop. Tenminste, eerst alleen voor nieuwe Macs en Macbooks en in een aantal landen als de Verenigde Staten, Canada en Duitsland.

Een andere aanpak voor AppleCare+

Het bedrijf heeft recent de pagina voor AppleCare+ aangepast. Daarop is te zien dat het Mac-kopers een nieuwe optie geeft voor de garantiedienst. In plaats van de gebruikelijke drie jaar garantie die je in een keer bijkoopt kun je er nu voor kiezen om per jaar een bedrag neer te leggen. Voor andere producten zoals de iPhone of iPad is AppleCare+ nog niet aangepast.

Om gebruik te maken van AppleCare+ moet je binnen 60 dagen na aankoop van een product de dienst aanschaffen. Dit kan in zowel de fysieke als online Apple Store, de Apple Support app en ook per telefoon.

Voor- en nadelen

Natuurlijk heeft zo’n jaarlijkse betaling voor- en nadelen. Het gaat je meer kosten dan dat je in een keer de drie jaar aftikt. Volgens Mark Gorman gaat het je 40 dollar meer kosten als je de garantie met jaarbetaling afsluit bij een 16-inch Macbook Pro in plaats van dat je in een keer betaalt. Of en wanneer de service ook naar Nederland komt, is nog onbekend.

Met AppleCare+ voor je Mac krijg je drie jaar lang ondersteuning en ben je gedekt tegen hardwarereparaties. Elke 12 maanden is het tevens mogelijk schade te claimen die door een ongelukje zijn ontstaan. Wel heb je voor dat laatste een eigen risico die voor een schermprobleem 99 euro is en voor overige schade 259 euro.

Maak jij gebruik van AppleCare+ of vind je de dienst juist onnodig? Laat het ons weten in de reacties!