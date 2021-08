Nieuwe wet kan Apple’s grootste nachtmerrie realiteit gaan maken

Drie senatoren in de Verenigde Staten hebben een wetsvoorstel ingediend dat het Google en vooral ook Apple moeilijk kan maken. Het voorstel richt z’n pijlen op de third-party app stores op Android en iOS, en het gebrek daaraan op het laatstgenoemde platform. De voorgestelde veranderingen moeten zorgen eerlijke, duidelijk en handhaafbare regels.

Het wetsvoorstel wordt de Open App Markets Act (.pdf) genoemd. Het doel van de nieuwe wet is het beschermen van consumenten en het aansterken van concurrentie binnen de markt voor app stores. Volgens de drie senatoren hebben Apple en Google “gatekeeper control” als het gaat om de twee grootste mobiele platformen.

Apple wil geen third-party app stores

En omdat ze alles in de hand hebben, hebben ze ook controle op de softwaredistributie via hun eigen app stores. Daardoor bepalen ze de voorwaarden van de appmarkt. Mocht de wet aangenomen worden, dan gaat er met name voor Apple een hoop veranderen. Dat kan een nachtmerrie worden voor het bedrijf.

In het voorstel staat dat Apple andere ontwikkelaars niet kan dwingen zijn in-app betaalsysteem te gebruiken. Daarnaast moet de iPhonemaker het mogelijk maken dat developers hun apps via alternatieve appwinkels kunnen aanbieden. Dat geldt voor alle bedrijven met een eigen appwinkel die meer dan vijftig miljoen gebruikers heeft, dus ook voor Google.

Maar daar blijft het niet bij

Bovendien moet voornamelijk Apple “alle beschikbare mogelijkheden” inzetten voor iPhone-gebruikers, waardoor ze in staat zijn de alternatieve appwinkels te installeren en te gebruiken. Gebruikers moeten tevens in staat zijn zo’n third-party winkel als standaard in te stellen, zoals de App Store nu is.

Verder mogen bedrijven als Apple en Google ontwikkelaars niet tegenwerken of sancties opleggen. Ook mogen de platform-houders hun eigen apps geen voorkeursbehandeling geven. En ze moeten developers toegang geven tot de besturingssystemen en allerlei andere info met betrekking tot hard- en software.

Meer controle over je apparaten

Eén van de senatoren, Richard Blumenthal, zegt hierover dat de huidige status quo doorbroken wordt en dat gebruikers meer controle over hun eigen apparaten krijgen. Bovendien moet het speelveld gelijkgesteld worden en dat moet dan weer zorgen voor meer innovatie en concurrentie op de markt.

Apple heeft reeds gereageerd op het wetsvoorstel, met een standaardreactie. Het bedrijf laat weten dat het nog steeds apps en diensten aanlevert op een manier waarop dat veilig is voor iedereen. Ook benadrukt het bedrijf zijn positieve impact op de economie in de Verenigde Staten, dankzij de huidige werkwijze.

Open App Markets Act (.pdf)