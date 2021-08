Apple’s eigen werknemers maken zich grote zorgen over CSAM-detectie

Medewerkers van Apple hebben hun zorgen geuit over de plannen waarmee het bedrijf uit Cupertino foto’s van kindermisbruik wil opsporen, direct op de iPhones van gebruikers. Die werknemers hebben intern hun kritiek laten horen over hoe dezelfde technologie gebruikt kant worden voor het scannen van ander type materiaal.

Dat meldt de redactie van Reuters. Veel medewerkers van Apple hebben via Slack van zich laten horen, het communicatieprogramma dat intern gebruikt wordt. Overheden zouden, volgens die werknemers, het bedrijf kunnen dwingen om ander soort materiaal te scannen. Het gaat dan niet alleen over CSAM (child sexual abuse materials).

Apple krijgt kritiek te verduren

De medewerkers zijn bang dat Apple hiermee zijn imago als voorvechter voor privacy te grabbel gooit. Volgens Reuters werden er meer dan achthonderd berichten over het onderwerp gedeeld. Werknemers met rollen die betrekking hebben op de veiligheid van gebruikers, zouden geen onderdeel van de groep zijn geweest.

De plannen die Apple heeft, met betrekking tot het opsporen van materiaal gelinkt aan kindermisbruik, roepen veel vraagtekens en kritiek op. Het idee is dat dergelijke technologie er waarschijnlijk voor gaat zorgen dat bedrijven op meer soorten materiaal gaan scannen. En dat kan dan negatieve gevolgen hebben voor gebruikers, zeker zodra onderdrukkende regeringen en regimes de technologie eigen maken.

Dat is niet het geval

Apple houdt zich in dit gevecht staande door constant te blijven claimen dat die technologie hier niet voor gebruikt gaat worden. Mocht er een overheid zijn die het bedrijf toch zo’n verzoek doorstuurt, dan zal de iPhonemaker daar echt niet op ingaan. Of het de gemoederen sust, valt overigens te betwijfelen. Zeker nu ook de eigen werknemers zich hierover zorgen maken.

Ondertussen heeft onder meer de baas van WhatsApp zich in de strijd gemengd. Ook die maakt zich ernstig zorgen over de richting die Apple uitgaat. Daarnaast is er een open brief opgesteld die iedereen kan ondertekenen, die al tenminste 7.000 handtekeningen verzameld heeft. In de open brief wordt het bedrijf gevraagd om de plannen – zoals ze er nu liggen – tot een halt te roepen.

Reuters