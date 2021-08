Apple-werknemers zijn het zat en lanceren #AppleToo-website

De werknemersorganisatie bij Apple heeft een volgende stap genomen in zijn proces. Het heeft een website gelanceerd met de naam AppleToo. Het doel van de website is het verzamelen van verhalen van werknemers op allerlei afdelingen en posities. De kern van deze verhalen staan in het teken van discriminatie en intimidatie.

Op de website is onder meer te lezen dat Apple al heel lang niet meer kritisch bekeken wordt door het publiek. “De waarheid is dat voor heel veel werknemers hier de geheime cultuur zorgt voor een ondoorzichtig, intimiderend fort.” Als er dan een punt aangehaald wordt, krijgen werknemers te maken met een patroon bestaande uit “isolatie, vernedering en gaslighting”. Met andere woorden: er wordt gedaan alsof het aan de ander ligt.

Personeel van Apple is het zat

“We hebben alle interne middelen uitgeput en met managers gesproken”, laten de medewerkers weten. Maar ondertussen is er volgens de groep niets veranderd. Het is volgens de werknemers nu tijd om “Think Different” in de praktijk toe passen. Dat is een oude slogan van het bedrijf, die nu ingezet wordt voor interne veranderingen.

Ongeveer vijftien mensen die bij Apple werken en gewerkt hebben, zijn betrokken bij de website. Daarnaast is er een Twitteraccount gelanceerd en is het nieuws gedeeld in een Discordserver waar ongeveer tweehonderd personen op actief zijn. Onder deze personen valleen medewerkers en aannemers van het bedrijf.

Verhalen delen voor verandering

Sinds de lancering van de website hebben acht medewerkers reeds hun verhalen gedeeld via AppleToo. Daarnaast is er steun vanuit Timnit Gebru, die bij Apple werkte voordat ze in 2018 aan de slag ging bij Google. Daar werd ze in 2020 ontslagen, waarna ze haar boekje opendeed over racisme en discriminatie bij de zoekmachinegigant.

Eerder sprak ze niet zo open over haar tijd bij Apple. In een reactie tegenover The Verge laat ze weten dat ze het zich altijd al afvroeg hoe het toch komt dat Apple hiermee niet in de spotlight terechtkomt. Daarom is ze blij met deze beweging. “Het is tijd dat het bedrijf ter verantwoording geroepen wordt.”

AppleToo