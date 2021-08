Apple Watch Series 7 gaat iPhone 12 en iPad Pro achterna

Als we de meest recente geruchten mogen geloven krijgt de Apple Watch Series 7-modellen platte zijkanten en grotere schermen. Dat schrijft Bloomberg, die het nieuws baseert op eigen bronnen. De aankomende Apple Watch is straks mogelijk in twee formaten verkrijgbaar. Eentje met een scherm van 41 millimeter en eentje met een scherm van 45 millimeter.

Mochten de nieuwste geruchten kloppen, dan voert Apple dus mogelijk eenzelfde soort designtaal toe aan zijn aankomende producten. De toestellen uit de iPhone 12-serie zijn voor het eerst in jaren ook weer voorzien van platte zijkanten. Dit zou betekenen dat dit de eerste keer sinds jaren is dat Apple ook iets drastisch aanpast in het design van de populaire smartwatch.

Apple Watch Series 7 met grotere schermen

Zoals gezegd gaat nu het gerucht dat de beeldschermen van de smartwatches groter worden en dat zorgt ook voor een aantal nieuwe wijzerplaten. Deze nieuwe achtergronden maken uiteraard optimaal gebruik van de grotere beeldschermen.

Bloomberg, in het bijzonder redacteur Mark Gurman, laat verder weten dat de Apple Watch Series 7 een snellere processor krijgt. We hoeven dit jaar echterEchter geen grote veranderingen te verwachten in het kader van gezondheid. Het zou wel kunnen dat Apple een sensor voor lichaamstemperatuur toevoegt.

Elke drie jaar een nieuw design

Mochten de geruchten kloppen, dan lijkt Apple ongeveer elke drie jaar het ontwerp van de Apple Watch aan te willen passen. De eerste en tot nu toe laatste keer dat dit gebeurde, was voor de Apple Watch Series 4. Tot en met de Series 6 is de basis van het design van de smartwatch gelijk gebleven, op wat afwerkingen na.

De kans is groot dat Apple de Apple Watch Series 7 in september, tijdens een najaarspresentatie, aankondigt. Vorig jaar was de Apple Watch Series 6 in elk geval een heel belangrijk onderdeel van de presentatie en line-up voor de herfst. Destijds werd de release van de nieuwste iPhones namelijk een paar weken uitgesteld.