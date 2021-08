Patentbreuk Apple Watch: Apple kan deze rechtszaak niet ontlopen

Het ziet ernaar uit dat Apple een specifieke rechtszaak, die betrekking heeft op de Apple Watch, maar niet kan ontlopen. Het bedrijf uit Cupertino doet namelijk aan patentinbreuk, zo heeft een rechter besloten. Daarom kan de rechtszaak die daaraan gekoppeld is doorgezet worden en moet Apple voor de rechter verschijnen.

De Apple Watch blijft last hebben van problemen ten aanzien van patenten. Daar zijn al verschillende rechtszaken over geweest en voorlopig komt daar nog geen einde aan. Een rechtbank in de Verenigde Staten heeft namelijk besloten dat er wederom een rechtszaak tegen Apple begonnen kan worden om de smartwatch.

Apple Watch doet aan patentinbreuk

Dit keer gaat het om patenten in het kader van de hartslagmeter. Die patenten zijn in handen van een universiteit. Een professor van de universiteit sleepte Apple voor de rechter, die de bedenker is van de technologie die gebruikt wordt in de Apple Watch. Apple claimt dat het om eigen ontwikkelde technologieën gaat.

Maar er was voor de rechtbank niet genoeg bewijs om een rechtszaak af te wenden. Deze zaak sleept al een paar jaar voort. In 2018 begon de zaak al, toen de professor, met zijn eigen bedrijf Omni MedSci Inc., Apple voor de rechter sleepte. Toen al bleek Apple de technologie van de professor te kopiëren, nadat eerdere gesprekken over het kopen van een licentie tot niets kwamen.

Al jaren in het vizier

De Apple Watch wordt al jaren in het vizier genomen door verschillende partijen, die allemaal claimen dat Apple (bepaalde) technologie van hen gebruikt zonder geldige licentie of betalingen. Zo hebben we dit jaar alleen al twee verwoede pogingen gezien om de plannen van Apple te dwarsbomen.

Eén bedrijf wilde bijvoorbeeld bewerkstelligen dat de import van de Apple Watch Series 6 helemaal geblokkeerd werd in de Verenigde Staten. En ander bedrijf wilde ervoor zorgen dat alleen Apple Watches met een ecg aan boord niet meer geïmporteerd konden worden.

Reuters