Apple Watch bereikt indrukwekkende mijlpaal: 100 miljoen actieve gebruikers

De Apple Watch is anno 2021 nog altijd heer en meest in de wearablemarkt, dat bevestigen cijfers van onderzoeksbureau Counterpoint Research. De smartwatches vliegen als warme broodjes over de toonbank en hebben zelf een indrukwekkende mijlpaal bereikt.

Counterpoint maakt vandaag bekend dat er inmiddels 100 miljoen actieve gebruikers zijn. Volgens de cijfers van het bedrijf zijn 50 miljoen van die gebruikers afkomstig uit de Verenigde Staten.

Apple Watch bereikt indrukwekkende mijlpaal

De Apple Watch komt misschien niet in de buurt van het succes van de iPhone, maar is in zijn eigen markt wel een enorme hit. Een goed begin van Tim Cook’s termijn als CEO van Apple dat inmiddels al tien jaar duurt. Hoe groot die hit is wordt vandaag wel duidelijk door de resultaten van Counterpoint Research.

Naast het feit dat er vandaag de dag 100 miljoen actieve Watch-gebruikers zijn, liegen de verkoopcijfers er ook niet om. De Watch komt drie keer voor in de top 5 best verkochte smartwatches van Q2 2021. De lijst ziet er als volgt uit:

Apple Watch Series 6 Apple Watch Series SE Samsung Galaxy Watch Active 2 Apple Watch Series 3 Imoo Z6-4G

Nieuw model op komst?

Het succes van de Apple Watch wordt dit jaar waarschijnlijk voortgezet. Betrouwbare bronnen, zoals analist Ming-Chi Kuo, hebben laten weten dat de Series 7 in 2021 zijn opwachting maakt. Wanneer de smartwatch precies verschijnt is niet bekend. Wel lijken de bronnen al een goed idee te hebben van wat dit nieuwe model de consument te bieden heeft.

Zo hoeven we volgens Kuo geen rekening te houden met een hoop nieuwe functionaliteiten, maar pakt de Series 7 voornamelijk een aantal problemen aan. De verwachting is dat het nieuwe model voorzien wordt van een betere accuduur.

Benieuwd naar dat hele verhaal en de verwachtingen van Kuo? Check dan zeker even het artikel dat we er eerder over schreven via de bovenstaande link.