Apple Watch met 4G-ondersteuning lijkt eindelijk naar Nederland te komen

De Apple Watch is sinds de introductie in 2014 ook in Nederland beschikbaar. Toch moeten we het tot de dag van vandaag met een beperkt aanbod doen. De versie met LTE is bij ons namelijk niet beschikbaar. Gelukkig lijkt daar nu eindelijk verandering in te gaan komen, want er is een Nederlandse supportpagina voor modellen met 4G verschenen.

Wanneer de Nederlandse supportpagina precies is aangemaakt, is niet duidelijk. Het lijkt erop dat dit pas zeer recentelijk gebeurd is. iPhoned liep deze Nederlandse supportpagina voor Apple Watch-modellen met 4G als eerste tegen het lijf. Voorheen werd je doorverwezen naar de de Amerikaanse site.

Apple verklapt komst 4G Apple Watch

In deze Nederlandse supportpagina voor de Apple Watch met 4G staat omschreven hoe je een mobiele verbinding kun instellen op je smart watch. Deze tekst en uitleg wordt vergezeld door screenshots. Wat daarbij opvalt is dat de schermteksten in de screenshots ook Nederlands zijn. Ook is in het support document een verwijzing te vinden naar een Nederlandse webpagina voor de LTE versie van de smartwatch, maar deze is momenteel nog offline.

Het lijkt er in ieder geval op dat Apple zich voorbereid op een Nederlandse release van de Apple Watch 4G. Modellen met LTE-ondersteuning zijn al lange tijd op de markt, maar wisten hun weg naar Nederland nog niet te vinden. Inwoners van landen als België Duitsland, Frankrijk en natuurlijk de Verenigde Staten konden al wel aan de slag met de 4G versie van Apple’s smartwatch.

Online via eSim

Het grote voordeel van een Apple Watch met LTE is dat je ook internet hebt wanneer er geen iPhone gekoppeld is. Zo kun je dus altijd bellen, berichten versturen, meldingen ontvangen en andere activiteiten ondernemen die internet nodig hebben. Je hebt daar geen extra simkaart of abonnement voor nodig, want de smart watch van Apple werkt via eSIM.

Er zijn in Nederland verschillende providers die eSIM aanbieden. Het enige probleem is dat ze dit nog niet doen voor de Apple Watch. De smartwatch staat nog niet tussen de producten die ondersteund worden. De verwachting is dat dit snel aangepast gaat worden wanneer Apple officieel bekend maakt dat haar 4G smartwatch naar Nederland komt. Misschien wel later dit jaar bij de onthulling van de Series 7. Benieuwd wat je daar van kan verwachten, lees dan hier verder.