Apple kan vraag naar M1 iPad Pro nog steeds niet bijbenen

De M1 iPad Pro is al een tijdje te koop. Toch is het maar de vraag of je ‘m snel kan krijgen. Apple kan de vraag niet aan.

Wil je de 12,9 inch versie van de 2021 M1 iPad Pro in huis halen? Dan moet je er rekening mee houden dat je deze niet meteen opgestuurd krijgt. Als je ‘m nu via de website van Apple wil bestellen moet je bij de meeste modellen minimaal twee weken wachten. De levertijd staat nu gepland tussen 19 en 26 augustus.

De M1 iPad Pro steeds beter verkrijgbaar

Internationaal is het niet veel anders. Ook daar heb je de nieuwe iPad Pro van 12,9 inch niet meteen in huis. Toch is er wel goed nieuws, want de levertijd is wel afgenomen. In mei was de wachttijd nog twee maanden en in juni moesten klanten vier tot zes weken wachten om de tablet met de M1 in huis te halen.

Toch kan het geen kwaad om nog beter te kijken. Zo zijn er een aantal op voorraad in de fysieke Apple Store in Haarlem. Overigens is bij andere (internet) retailers de M1 iPad Pro gewoon op voorraad. Zo kun je ‘m scoren bij Cool Blue en heb je het device al een dag later in huis, al is er wel een waarschuwing dat de voorraad beperkt is. Bij Bol.com zijn niet alle varianten op voorraad.

Mini-LED lijkt de oorzaak

Bij de 11-inch versie van de m1 iPad Pro is de wachttijd flink korter. Dat verschil heeft te maken met het scherm. De 12,9 inch-versie heeft een mini-LED scherm, terwijl de 11-inch-variant dat niet heeft. Het grotere verschil is dat de duurdere versie meer kleinere backlights heeft wat zorgt voor een groter contrast. Daardoor is wit witter en zwart zwarter dan het andere model.

Het nieuws van de vertraging is ook geen goed nieuws voor mensen die wachten op de 2021 MacBook Pro. Volgens de geruchten krijgt deze ook een mini-LED-scherm, waardoor er mogelijk ook een vertraagde levering komt.