Apple verliest werknemers op drie afdelingen volgens rapport

Apple is een van de succesvolste bedrijven in de wereld. Toch is dat niet een reden voor werknemers om bij het bedrijf te blijven.

Apple is natuurlijk een gigantisch bedrijf met veel afdelingen. Het reusachtige hoofdkantoor in Cupertino is dan ook een indrukwekkende verschijning. Het valt echter op wanneer er op bepaalde afdelingen het personeelsbestand verandert. In de Power On-nieuwsbrief van Mark Gurman (via Apple Insider) blijkt dat er op drie afdelingen een bijzondere verschuiving aan de hand is.

Apple raakt personeel kwijt

Apple verliest namelijk werknemers op de afdelingen Health iCloud en AI Teams. Deze daling is groter dan gemiddeld, wat natuurlijk zorgt voor veel speculatie. Ook blijken twee grote namen te vertrekken bij het bedrijf. Het gaat om Ruslan Meshenberg (Engineering Leader voor de iCloud infrastructuurafdeling) en Emily Fox (Chief of Health AI research). Beiden maken een mooie stap. Meshenberg wordt vicepresident van Core Site Reliability Engrineering bij Google en Fox gaat aan de slag bij de universiteit van Stanford.

Drie theorieën

Toch zijn er volgens Gurman nu drie theorieën waarom het aantal werknemers op de bepaalde afdelingen afneemt, hoewel ze niet allemaal even plausibel zijn.

De eerste reden is dat Apple ontzettend veel mensen op de afdeling heeft aangenomen, waardoor er natuurlijk na een tijdje een grotere drop aan personeel komt. De tweede reden is dat de medewerkers niet blij zijn met de strategie van Apple wat betreft het terugkomen naar kantoor. Dat lijkt echter onwaarschijnlijk, want Apple heeft de datum al eens verschoven.

Desondanks hebben andere tech-bedrijven al besloten flexibeler te zijn met thuiswerken. Apple heeft echter een bijzondere infrastructuur, waardoor dat niet zo makkelijk gaat. Dat beleid zorgt er ook voor dat er niet al te veel uitlekt qua producten.

De derde mogelijke reden is twijfel over de producten en services die worden ontwikkeld. Zo zou er op de Health-afdeling wat interne probleem zijn. Bovendien zijn ook niet alle werknemers blij met het plan van Apple om telefoons te scannen op foto’s van misbruik. Desondanks lijkt alles gewoon mee te vallen en hoeft het bedrijf zich geen zorgen te maken.