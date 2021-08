Apple verlengt periode thuiswerken: werknemers voorlopig niet op kantoor

In juli kondigde Apple aan dat werknemers vanaf oktober weer naar kantoor kunnen. Maar nu wordt dat plan nog even uitgesteld. De iPhone-maker verwacht niet dat medewerkers voor 2022 terugkomen naar kantoor. Voor de rest van het jaar zal het gros van het personeel dus nog blijven thuiswerken, zoals het er nu naar uitziet.

Dat blijkt uit een interne memo, die in handen is van Bloomberg. In die memo staat dat de terugkomst naar kantoor nu gepland staat voor januari 2022. Het besluit komt niet volkomen uit de lucht vallen. Wereldwijd, ook in de Verenigde Staten, neemt het aantal geïnfecteerde mensen wederom toe, dus er is reden tot zorg.

Werknemers Apple blijven voorlopig thuis

Het staat nog niet helemaal vast dat de werknemers in januari terug kunnen naar kantoor. Een maand van tevoren brengt Apple hierover een update uit. Het zou dus zomaar kunnen dat er wederom besloten wordt de terugkomst naar voren te schuiven. Maar voor nu lijkt het er dus op dat iedereen in januari weer terugkomt.

Nadat het virus in 2020 over heel de wereld uitbrak, omarmde Apple het idee van thuiswerken. Sinds er besloten werd mensen thuis te laten werken, zijn slechts een handjevol mensen teruggekeerd naar kantoor. Eerder dit jaar zei Tim Cook overigens dat het nieuwe normaal voor de werkvloer op de schop gaat.

Een hybride plan voor werken

Cook had het toen over een hybride plan voor werknemers. Ze moeten drie dagen in de week naar kantoor komen, de andere dagen mogen thuis doorgebracht worden. Enkele werknemers hebben zich al tegen dit idee uitgesproken en willen graag zien dat het bedrijf ervoor zorgt dat ze altijd kunnen thuiswerken.

Apple vindt direct samenwerken met mensen, die fysiek in de buurt zijn, een cruciaal onderdeel van de bedrijfscultuur. Daarom worden dergelijke verzoeken afgewezen. Iedereen wordt op een later moment dus op kantoor verwacht. Maar wanneer dat moment precies aanbreekt, is nog even afwachten.

Bloomberg