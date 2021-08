Apple verkoopt vanaf nu ook refurbished iPad Pro (2020)-modellen

Apple laat weten dat het bedrijf voortaan ook refurbished modellen van de iPad Pro-versies uit 2020 verkoopt via zijn eigen online winkel. Deze versie van de iPad Pro werd voor het eerst in maart 2020 verkocht, ongeveer anderhalf jaar geleden. Nu kun je de populaire tablets dus ook bij de iPadmaker met korting kopen.

Afgelopen mei lanceerde Apple de nieuwste iPad Pro-lijn. Dat betekende ook meteen het einde voor de lijn van de 2020-serie, aangezien die vanaf dat moment niet meer geproduceerd worden. Maar als je er toch nog eentje wil hebben, dan kun je nu zo’n iPad Pro uit 2020 aanschaffen met een redelijke korting.

Apple biedt refurbished iPad Pro aan

Toen de iPad Pro uit 2020 aanvankelijk geïntroduceerd werd, had de tablet een prijskaartje van 789 euro. Maar als je nu het basismodel koopt bij Apple, dan is er een korting van 120 euro op zo’n refurbished model. Je betaalt dan 669 euro voor de iPad. Dat is aanzienlijk minder dan je voor het huidige model betaalt.

Als je het basismodel van de iPad Pro met een scherm van 12,9-inch op het oog hebt, dan is er ook een hoge korting beschikbaar van maar liefst 230 euro. Je betaalt 819 euro voor zo’n grotere iPad Pro, terwijl je daar eerder nog 1049 euro voor moest neerleggen. En voor de andere versies zijn er natuurlijk ook kortingen.

De iPad Pro uit 2020

De iPad Pro-lijn uit 2020 heeft een Bionic A12-chipset aan boord, evenals 6 GB aan werkgeheugen. Daarnaast is er een zogenaamde LiDAR-scanner, die handig is wanneer je gebruikmaakt van apps in augmented reality. De scanner kan namelijk veel beter diepte waarnemen dan welke camerasensor dan ook.

Refurbished producten van Apple zijn geïnspecteerd, getest en voorbereid voordat ze opnieuw de verkoop in gaan. Ze worden gebundeld met een usb-adapter en een usb-c-kabel. Ook worden er nieuwe handleidingen en stickers geleverd. De producten beschikken daarnaast over een garantieperiode van een jaar.

Apple