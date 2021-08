Apple verdedigt zijn CSAM kindermisbruik detectie

Toen Apple vorige week zijn plannen om kindermisbruik op te sporen bekend maakte, kreeg het een stortvloed van kritiek over zich heen. Afgelopen vrijdag besloot het bedrijf daarom om zijn strategie te verdedigen.

Apple verdedigde afgelopen vrijdag nieuwe Child Safety plannen, nadat het bedrijf een storm van kritiek over zich heen kreeg. De techniek zou afbeeldingen controleren die zijn geüpload naar iCloud en op Berichten.

Het bedrijf verwerpt de bezorgdheid dat de update een bedreiging zou vormen voor de privacy. “We kunnen zien dat het op grote schaal verkeerd wordt begrepen”, zei de Apple softwarechef Craig Federighi afgelopen vrijdag. Dit was te lezen in een interview met de Wall Street Journal over de uitrol van de omstreden update.

Vorige week onthulde Apple plannen voor twee nieuwe functies voor iOS en iPadOS in de VS. De eerste kan afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen identificeren die zijn geüpload naar zijn iCloud-opslag. De andere functie gebruikt machine learning om kinderen en hun ouders te herkennen en te waarschuwen bij het ontvangen of verzenden van seksueel expliciete foto’s op Berichten, de sms-app van Apple.

Federighi zei dat de nieuwe anti-kindermisbruik-tools de systemen en apparaten van Apple niet minder veilig of privacygevoelig maken. “We wilden foto’s van kindermisbruik in de cloud kunnen herkennen zonder fysiek naar de foto’s te kijken”. Hij voegde eraan toe dat Apple “dit soort mogelijkheden wilde bieden (…) op een manier die juist veel meer privé is dan alles wat ooit eerder op dit gebied is gedaan.”

Apple geeft uitgebreide uitleg over geplande anti-kindermisbruik-technologie

Daarnaast heeft Apple ook gedetailleerde uitleg gegeven over de nieuwe functies. In een technisch artikel omschrijft het bedrijf dat de anti-kindermisbruik-technologie, ontwikkeld door cryptografische experts, veilig is en benadrukt dat het juist is ontworpen om de privacy van gebruikers te beschermen.

Het bedrijf zei dat het slechts beperkte toegang heeft tot alle schendende afbeeldingen. Het National Center for Missing and Exploited Children, een non-profitorganisatie, gaat deze afbeeldingen markeren.

In de briefing afgelopen vrijdag legde Apple uit dat het gaat vertrouwen op betrouwbare groepen in meerdere landen om te bepalen op welke afbeeldingen men moet letten. Zo zou het bedrijf ervoor zorgen dat de techniek niet voor andere doeleinden kan worden misbruikt.

Apple onderstreepte dat het alleen afbeeldingen, die gebruikers naar iCloud uploaden, controleert. Daarbij scant het systeem naar een digitale handtekening die overeenkomt met bekende afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen. Dit kan worden gedaan zonder de daadwerkelijke afbeeldingen te zien.

Kan de CSAM techniek worden misbruikt?

Encryptie- en privacyspecialisten hebben gezegd dat men de tool ook voor andere doeleinden kan gebruiken. Daardoor opent de tool mogelijk een deur voor massale surveillance. Anderen waren bezorgd dat de nieuwe anti-kindermisbruik-functie een eerste stap zou kunnen zijn in de richting van het verzwakken van encryptie. Ook uitte men wantrouwen over het mogelijk openen van “achterdeurtjes”. Deze zouden hackers of overheden mogelijk kunnen misbruiken.

“We hebben eerder te maken gehad met eisen om door de overheid opgelegde wijzigingen te bouwen en uit te voeren die de privacy van gebruikers aantasten. Deze eisen hebben we steevast afgewezen”, zei Apple in het bericht. “We zullen ze ook in de toekomst blijven weigeren.”

Apple is onvermurwbaar in zijn stelling dat het niet zal ingaan op het verzoek van een regering om te scannen op iets anders dan afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen.

Online brief al duizenden malen ondertekend

Inmiddels hebben ruim 8.000 mensen een online brief ondertekend, waarin men Apple oproept de functies niet te implementeren. Daaronder was ook voormalig NSA-medewerker en nu klokkenluider Edward Snowden.

Snowden lekte destijds informatie die het massale surveillanceprogramma van de Amerikaanse regering onthulde. “Apple’s huidige pad dreigt tientallen jaren van werk van technologie-experts, academici en beleidsadvocaten te ondermijnen om strenge privacybeschermende maatregelen de norm te maken voor de meeste elektronische apparaten en gebruiksscenario’s”, luidt het pleidooi op appleprivacyletter.com. “We vragen dat Apple zijn technologie-implementatie heroverweegt, opdat het dat belangrijke werk niet ongedaan maakt.”