Deze Apple TV+ serie is vanaf nu gratis te kijken, maar je moet snel zijn

Heb je geen Apple TV+ en wil je toch weten wat de dienst te bieden heeft? Dan kun je Home Before Dark vanaf nu gratis kijken.

Afgelopen jaar konden we nog een hele tijd gratis genieten van Apple TV+, maar tegenwoordig moet je er echt voor betalen, tenzij je een nieuw Apple-product koopt en nog niet eerder gebruik hebt gemaakt van de dienst. Toch kun je één serie nu wel gratis kijken, maar je moet wel snel zijn.

Home Before Dark nu gratis te zien

Het eerste seizoen van Home Before Dark is nu gratis te zien. Apple TV+ meldt via haar Twitter-kanaal dat dit wel tijdelijk is. Een eindtijd van deze actie is echter nog niet bekend, dus beter kun je zo snel mogelijk kijken. Het is een bijzondere zet van Apple TV+, want het is voor het eerst dat de streamingdienst zoiets doet als promotie. Wellicht gaat het dit in de toekomst ook bij andere series doen.



De Apple TV+ serie Home Before Dark gaat over de jonge Hilde Lysiak. Zij verhuist samen met haar familie naar het geboortedorp van haar vader. Daar maakt zij een eigen krant voor de buurt en duikt dieper een onopgeloste misdaadzaak. Doordat ze een jong meisje is neemt niet iedereen haar serieus, maar daar trekt ze zich niets van aan. Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar vader die als journalist werkt. De zaak rijt echter oude wonden uit het verleden open.

Een nieuw seizoen staat op Apple TV+

Kan je na het eerste seizoen niet genoeg krijgen dan kun je meteen door met het tweede seizoen van de serie. Deze is nu aan de gang op Apple TV+. Die afleveringen zijn overigens niet gratis. Eerder spraken we al met de hoofdrolspelers over het nieuwe seizoen. Dat interview kun je in bovenstaand artikel lezen.

Over een andere Apple TV+-serie is trouwens ook goed nieuws te melden. Ted Lasso heeft verschillende prijzen in de wacht gesleept tijdens de Hollywood Ciritics Association TV Awards. Daar lees je hier meer over.