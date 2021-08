Apple TV+ onthult releasedatum van The Problem With Jon Stewart

Jon Stewart is een van de grote namen die Apple TV+ heeft binnengehengeld. De streamingdienst laat nu weten wanneer je zijn nieuwe show kunt verwachten.

Jon Stewart is een van de bekendste komieken van de Verenigde Staten. Zijn The Daily Show op Comedy Central wist dan ook veel kijkers trekken. Hoewel Trevor Noah het fantastisch heeft overgenomen, missen we Stewart nog steeds. Gelukkig niet lang meer, want hij komt naar Apple TV+ met een nieuwe show: The Problem With Jon Stewart.

Jon Stewart is terug

The Problem With John Stewart is net iets anders dan dat je van de presentator bent gewend. In elke aflevering stelt hij een onderwerp centraal. Zo gaat hij in een aflevering in gesprek met mensen die getroffen zijn door een onderwerp, maar ook met personen die er direct invloed op hebben. Samen gaan zij in discussie die moet zorgen met actie.

Om het nieuws kracht bij te zetten heeft Apple TV+ een gelikte trailer in elkaar geschroefd met de humor die we van Jon Stewart kennen. Daarin zit ook meteen een ander nieuwtje, want er komt naast de serie ook een podcast. Deze gaat verder waar de show op Apple TV+ stopt. Zo gaat daarop het gesprek door en horen we ook redactie leden, de feiten en ook activisten. Daarnaast laat Apple ook weten dat het vol met grappen zit.

Een voorproefje van de serie op Apple TV+

Eerder kwam Jon Stewart ook al met een ander voorstukje over de ruimtestrijd tussen de verschillende tech-miljardairs. Het gaf al een prima impressie wat we in de show kunnen verwachten. Vermoedelijk maakt zo’n filmpje deel uit van een bredere discussie over een onderwerp.

In het persbericht laat Apple TV+ maar al te graag weten dat het om een meerjarige deal gaat. De show wordt gemaakt door Jon Stewarts eigen productiebedrijf Busboy Productions. Vanaf 30 september is de serie te zien op Apple TV+. Vervolgens komt er elke week een nieuwe aflevering.