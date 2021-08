Apple TV+ haalt Henry Cavill, John Cena en meer binnen voor ‘Argylle’

Apple heeft de spionagethriller Argylle binnengehaald voor Apple TV+. De cast van de film bestaat uit een aantal grote namen.

Apple doet er alles aan om Apple TV+ een succes te maken. Het kijkt naar verschillende manieren om haar dienst flink te versterken. Dit keer spendeert de iPhone-maker een flink bedrag aan een nieuwe film met een echte topcast.

Argylle komt naar Apple TV+

Apple TV+ heeft de film Argylle binnengehaald van regisseur Matthew Vaugh meldt Deadline. Het is zeker geen goedkope deal, want volgens het medium heeft het Apple zo’n 200 miljoen dollar gekost, een enorm bedrag voor een film. Dat het zoveel betaalt heeft een reden voor de streamingdienst. Het hoopt dat het de film kan veranderen in een volledig nieuwe franchise.

Argylle kent een echte sterrencast waar je u tegen zegt. Zo zien we Superman en The Witcher Henry Cavill in de hoofdrol van de nieuwe Apple TV+-film. Dat is slecht één van de grote namen. Naast hem zien we ook Samuel L. Jackson, John Cena, Catherine O’Hara, Bryan Cranston, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard en Bryan Cranston. Er is zelfs een rol voor zangeres Dua Lipa. Zij zal tevens meewerken aan de muziek van de film.

Een spionageavontuur

Argylle is gebaseerd op een boek van Ellie Conway dat binnenkort uitkomt. Volgens de beschrijving volgt de film een van ‘s werelds beste spionnen in een globe-trottend avontuur. “Ik ben blij om samen te werken met Apple TV+ en de meest meeslepende spionagethriller die ik ooit heb gelezen naar de enige streamingdienst te brengen die een franchise van deze omvang en kwaliteit kan creëren voor een wereldwijd publiek om te ervaren,” laat Vaughn weten.

Apple TV+ en regisseur Vaughn zijn geen onbekenden van elkaar. Hij maakt ook de film Tetris: The Movie voor de streamingdienst. Wanneer hij volledig aan het werkt gaat met Argylle is nog onbekend.