Apple TV+ haalt twee Emmy Awards binnen: deze series zijn een succes

Apple TV+ heeft weer een aantal awards binnengesleept. Dit keer zijn de Emmy’s aan de prijzenkast van de streamingdienst toegevoegd.

De Emmy Awards zijn een van de grootste televisieprijzen in de wereld. Natuurlijk zijn het tegenwoordig vooral de streamingdiensten die met beeldjes naar huis gaan, gezien ons veranderende medialandschap. Natuurlijk weten normaal gesproken Netflix en HBO Max met de prijzen er vandoor te gaan, maar ook Apple TV+ klopt op de deur.

Apple TV+ pakt twee Emmy’s

De Emmy’s worden op verschillende momenten uitgereikt, waarschijnlijk omdat het anders wel een heel lange zit wordt. Goed, dit keer zijn het niet de meest sprankelende categorieën, maar toch is een prijs wel degelijk een vorm van erkenning. Dit keer zijn de prijswinnaars niet de titels van Apple TV+ die je verwacht.

Nee, dit keer geen prijzen voor Ted Lasso of The Morning Show. Nu zijn er prijzen voor For All Mankind en Calls. Series die misschien minder bekend zijn, maar zeker de moeite waard om ’s avonds op te zetten met een bakje verse zoete popcorn.

For All Mankind scoort vanwege een prachtige app

Ondergetekende vindt vooral For All Mankind echt een prachtige serie en gelukkig zijn de echte kenners van de Emmy’s er mee eens. De serie krijgt een beeldje voor Outstanding Innovation in Interactive Programming. Natuurlijk vraag je af wat het betekent en waarom de Apple TV+ serie de prijs krijgt. De makers van For All Mankind maken gebruik van de nieuwste technologieën om het verhaal te vertellen. Zo heeft het een speciale AR-app gemaakt die je kunt downloaden in de App Store en daarmee bijzondere achtergrondinformatie geeft.

Calls is calling

Maar er is nog een Apple TV+-serie in de prijzen gevallen: Calls. Eerder spraken wij al met regisseur Fede Alvarez over de serie. Hij vertelde precies hoe hij te werk ging. Calls is namelijk een aparte show. Er wordt een verhaal verteld via telefoongesprekken. Het enige wat je ziet zijn bijzondere graphics die je zelf een beeld laten vormen. Het is dan ook niet verrassend dat Calls een Emmy wint voor Outstanding Motion Design.

Ted Lasso komt nog aan bod voor Apple TV+

Op de uitreiking voor de grootste Emmy Awards, de zogenaamde Primetime Emmy’s, moeten we nog even wachten. Deze zijn pas 19 september. Vermoedelijk valt Ted Lasso daar wel in de prijzen voor Apple TV+. Die serie heeft 13 nominaties.