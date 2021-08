Apple TV+ film CODA nu in de bioscoop (en heeft iets unieks te bieden)

Apple TV+ film ‘CODA’ is vanaf nu te zien in bioscopen, in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, en op de streamingdienst zelf. Wat betreft die eerste optie krijgen mensen die naar de film toegaan een andere ervaring dan normaal. De film heeft namelijk iets unieks te bieden.

‘CODA’ is de eerste film die voorzien is van standaard ondertiteling voor doven en slechthorende. Normaal gesproken moeten de bioscoopbezoekers een speciale bril op om deze ondertiteling te kunnen lezen, maar die methode werkt niet altijd. Op deze manier is het mogelijk voor iedereen om de film te bekijken.

Apple TV+ film CODA in de bioscopen

CODA is de veelbesproken film van Apple TV+ die tijdens het Sundance Film Festival een award wist te winnen. Het vertelt het verhaal over een jonge meisje genaamd Ruby wiens ouders doof zijn. Als enig gezinslid met gehoor neemt ze de familie op sleeptouw. Alleen gooit haar wensen om zangeres te worden roet in het eten en wordt de goede relatie op het spel gezet.

Een verhaal dat volgens persbureau Reuters op speciale wijze gevolgd kan worden in de bioscopen. De film wordt namelijk als een doorbraak gezien voor het slechthorende publiek. Het is namelijk de eerste film dat standaard voorzien is van ondertiteling, waardoor bezoekers niet afhankelijk zijn van speciale brillen.

Toegankelijk voor iedereen

“Het is historisch en groots voor ons allemaal”, zo laat acteur Daniel Durant weten tegenover Reuters. Hij speelt zelf ook in de Apple TV+ film CODA en vult de rol van Leo in. “Dit is een dag waar we al jaren naar uitkijken.”

CODA-schrijver Sian Heder wilde er zeker van zijn dat de film voor, praktisch, iedereen toegankelijk zou worden. “Soms denk ik dat er geen rekening gehouden wordt met de bioscoopervaring van doven en slechthorende”, laat ze weten tegenover Reuters. Ze hoopt dat Apple TV+ film CODA hier verandering in kan brengen en andere studio’s kan inspireren.