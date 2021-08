Apple TV+ haalt Joe Carroll binnen voor ‘Five Days at Memorial’

Acteur Joe Carroll heeft een interessante rol te pakken. Hij gaat spelen in de nieuwe Apple TV+ original Five Days at Memorial.

Joe Carroll timmert al jaren aan de weg in Hollywood. De acteur speelde eerder onder andere in Pose, The Politician, FBI en New Amsterdam. Nu heeft hij een nieuwe rol te pakken. Hij speelt Michael Arvin in de nieuwe serie Five Days at Memorial op Apple TV+.

Five Days At Memorial komt naar Apple TV+

Five Days at Memorial gaat over de gebeurtenissen in een ziekenhuis in New Orleans tijdens de nasleep van orkaan Katrina die flinke schade aanrichtte aan de stad en de bevolking. Carroll speelt in de serie Michael Arvin, een leidinggevende die de levensreddende middelen moet vinden voor mensen die honderden kilometers verder weg zijn.

Het verhaal van de serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Sheri Fink. De auteur wist daarmee een Pulitzer in de wacht te slepen. Het verhaal gaat dieper in op de morele en ethische dilemma’s waarmee de verschillende karakters mee te maken krijgen.

Eerder zijn al andere namen van de cast van de nieuwe Apple TV+-serie bekendgemaakt. Zo zien we onder andere Julie Ann Emery, Vera Farmiga, Molly Hager, Cherry Jones, Adepero Oduye en Cornelius Smith Jr.

Nog even wachten op de nieuwe serie

Apple TV+ heeft de miniserie vorig jaar gekocht. Het verhaal wordt nu verder uitgewerkt door schrijvers John Ridley en Carlton Cuse. Tevens zullen zij ook dienstdoen als uitvoerend producenten.

Het zal nog wel even duren voordat deze serie te zien zal zijn op Apple TV+, want de streamingdienst heeft nog geen datum gegeven. Gelukkig is er in de tussentijd nog genoeg te zien. Er komen een flink aantal nieuwe films en series naar het platform. Wil je weten welke allemaal? Check dan de onderstaande link.