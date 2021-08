Apple TV+ annuleert eerste serie: geen tweede seizoen Little Voice

Een bijzondere primeur voor Apple TV+. De streamingdienst annuleert voor het eerst een serie op haar eigen platform.

Apple TV+ is nu bijna twee jaar actief. De streamingdienst is nog niet heel populair, maar wist al wel een aantal goede series af te leveren. Toch is niet alles goud voor het bedrijf. Zo neemt het nu een ingrijpende beslissing over de serie Little Voice, meldt het betrouwbare medium The Hollywood Reporter.

De eerste geannuleerde show op Apple TV+

Apple TV+ heeft besloten om een tweede seizoen te annuleren. Op zich is dat niet bijzonder in de streamingwereld. Vooral Netflix en Amazon Prime Video schromen het niet om een tweede seizoen van een serie te annuleren als deze niet populair genoeg blijkt. Nu doet ook Apple TV+ het voor het eerst in haar bestaan.

Deze twijfelachtige eer komt ten deel aan de serie Little Voice. Dit songwriter drama is gemaakt door J.J. Abrams, Sara Bareilles en Jessie Nelson. Het verhaal gaat over Bess King die een plaats probeert te veroveren in de muziekwereld van New York, terwijl ze tegelijkertijd te maken krijgt met problemen van haar familie en in de liefde.

De hoofdrol in de serie was voor Brittany O’grady en daarnaast waren er ook rollen voor Sean Teale, Colton Ryan en Shalini Bathini.

Opvallend besluit na positieve reviews

Het is opvallend dat Apple TV+ een einde maakt aan Little Voice. De serie kreeg positieve reviews en werd zelfs genomineerd voor een NAACP Image Award voor Outstanding Writing. Het kreeg een degelijke 77 procent op Rotten Tomatoes van de recensenten en scoorde 82 procent bij het publiek.

Toch kiest Apple ervoor om niet met een nieuw seizoen te komen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de kijkcijfers. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid niet goed genoeg zijn in de ogen van Apple, ondanks de positieve reviews van critici.