Apple TV+: 5 films en series waar we het meest naar uitkijken

Apple TV+ heeft een flink aantal films en series op de planning staan. Wij zetten de vijf waarnaar we het meest uitkijken op een rij.

Apple TV+ is nu bijna twee jaar actief. In die twee jaar hebben we al verschillende series en films voorbij zien komen. In die tijd kwamen er ook een aantal pareltjes naar boven zoals Ted Lasso, The Morning Show en For all Mankind. Toch komt er nog veel meer aan. Wij vertellen je op welke aankomende series en films je echt moet gaan letten.

Foundation

Laten we beginnen met de serie die je binnenkort al op Apple TV+ ziet. We hebben het natuurlijk over Foundation. Apple hoopt hier mee haar eigen Game of Thrones heeft binnengehaald. Dit gigantische project krijgt maar liefst 80 afleveringen. De sciencefictionserie richt zich op het Galactic Empire (een soort Romeins Rijk) dat lijkt om te vallen. Hoe het rijk eruitziet en met welke gevaren het te maken krijgt vormt de rode draad van de serie. Apple TV+ gooit er een megabudget tegenaan om de serie een succes te maken. Vanaf 24 september is deze serie te zien.

Invasion

Net zoals Foundation kunnen we ook Invasion dit jaar nog verwachten, want de serie verschijnt op 22 oktober. De serie wordt beschreven als de meest ambitieuze Apple TV+-serie tot nu toe. Het volgt een invasie van buitenaardse wezens over de gehele wereld. Zo zijn er sets van deze serie in onder andere de New York, Manchester, Marokko en Japan. De serie heeft een Belgisch tintje, want Jakob Verbruggen is actief als regisseur en executive producer en regisseur. Eerder werkte hij onder andere mee aan House of Cards en Black Mirror.

Killers of the Flower Moon

Als je de namen van de cast hoort, moet dit haast wel een succes worden van Apple TV+. Zo zien we in de film van Martin Scorsese onder andere Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons en John Lithgow. De film gaat over een serie moorden in de jaren ’20 van de vorige eeuw in Oklahoma. Die hadden alles te maken met de olievoorraden onder het land van de indianen. Uiteindelijk is mede door deze gebeurtenis de FBI opgericht.

Masters of the Air

Met deze oorlogsserie zet Apple TV+ hoog in. Deze titel is de opvolger van Band of Brothers en The Pacific. Het is dan ook niet verrassend dat Steven Spielberg, Tom Hanks en Gary Goetzman erbij zijn betrokken. Bovendien is Cary Joji Fukunaga binnengehaald als regisseur, de man die de laatste James Bond-film No Time to Die regisseerde. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Donald L. Miller en vertelt het persoonlijke verhaal van de Amerikaanse en Britse piloten die de bommenwerpers bestuurden waarmee de bevrijding van Europa kracht werd bijgezet.

Kitbag

Kitbag belooft een waar spektakel te worden. Deze Apple TV+-film gaat over de Franse keizer Napoleon en heeft alle ingrediënten om een succes te worden. De hoofdrol is voor niemand minder dan Joaquin Phoenix die een Oscar won voor Joker en die nu dus in de rol kruipt van deze bijzondere man. Het script is geschreven door David Scarpa die eerder de succesvolle Amazon-serie The Man in the High Castle maakte. Ridley Scott (Gladiator, The Martian) is verantwoordelijk voor de regie. We moeten nog wel even wachten op deze titel, want pas begin 2022 gaat deze in productie.