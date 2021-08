Apple TV+ komt met epische trailer voor Foundation

Apple heeft de volledige trailer van Foundation op YouTube gepubliceerd. De epische bewerking van Isaac Asimovs sci-fi-romanserie gaat op 24 september in première op Apple TV+.

De show draait om Hari Seldon (Jared Harris, bekend van o.a. The Terror en Mad Men). Hij is een “psychohistoricus” die een instituut opricht om het Galactische rijk te redden van vernietiging en zo de toekomst van de beschaving te behouden. Dat instituut heet ‘The Foundation’, waarmee ook gelijk de titel van de serie duidelijk is.

Seldon’s doel brengt hem in conflict met de Cleons, klonen die de melkweg regeren. Zij vrezen dat hij hun lange en ongeëvenaarde heerschappij zou kunnen bedreigen.

De show heeft lang op zich laten wachten – de eerste teaser arriveerde al in juni 2020 – maar de spectaculaire schaal en epische beelden, gecombineerd met Asimovs’ krachtige en doordachte verhaallijn, maken van Foundation een serie, die sci-fi-fans ongetwijfeld aan de buis zal kluisteren. Inmiddels is er ook al een tweede teaser verschenen. De volledige trailer kan je hieronder bekijken:

Foundation kent bekende namen

Naast Harris kom je in Foundation nog meer bekende namen tegen, zoals Lou Llobell (Voyagers), Leah Harvey (Fighting with My Family) en Laura Birn (The Innocents). De scriptschijvers zijn David S. Goyer en Josh Friedman. Goyer’s laatste show was de DC-serie Krypton. Hij is ook bekend als co-auteur van films zoals Man of Steel en Christopher Nolan’s Batman-films. Daarnaast regisseerde hij Blade 3. Friedman kennen we van onder andere Terminator: The Sarah Connor Chronicles, War of the Worlds, Terminator: Dark Fate, and Avatar 2.

In een recent interview met The Hollywood Reporter sprak Goyer over enkele van de uitdagingen van het aanpassen van Asimovs’ boeken. “Het verhaal beslaat 1.000 jaar en heeft enorme tijdsprongen. Dat maakte het erg moeilijk,” zei hij. “Maar zonder al te veel te verraden, kan ik wel zeggen dat ik een manier bedacht om de levensduur van sommige personages te verlengen. Ongeveer zes personages zul je elk seizoen, van eeuw tot eeuw terugzien. Op die manier wordt het half bloemlezing, half doorlopende verhaal.”