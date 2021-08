Apple fixt problemen met scanners in macOS, maar wanneer?

De printer en scanner zijn in menig huis waar thuis wordt gewerkt essentiële apparaten geworden. Het is dan ook extra lastig dat bepaalde scanners onder macOS slecht lijken te werken. Bij het starten van een scan verschijnt een foutmelding dat er geen toestemming is om de applicatie te gebruiken. Apple zegt nu dat het op korte termijn dit probleem gaat oplossen.

Een nieuwe support-pagina op Apple’s website omschrijft het probleem. Op de pagina is te lezen dat sommige macOS-gebruikers een foutmelding krijgen wanneer ze een scanner proberen te gebruiken in de macOS-apps Fotolader of in de Printer & Scanner-voorkeuren in de systeemvoorkeuren.

Tijdelijke fix scannerproblemen macOS

In de foutmelding staat te lezen dat je geen toestemming hebt om de toepassing te openen, gevolgd door de naam van het scanner-stuurprogramma. Het bericht zegt dat je contact moet opnemen met je computer- of netwerkbeheerder voor hulp. Ook kan een melding verschijnen die aangeeft dat je Mac geen verbinding met het apparaat kon maken (error -21345).

Apple zegt dat het bezig is om het probleem op te lossen. Tot die tijd kun je de onderstaande stappen volgen:

Sluit alle geopende apps. Kies Ga → Ga naar map in de Finder menubalk. Typ /Bibliotheek/Image Capture/Devices en druk vervolgens op enter. Dubbelklik in het geopende venster op de app die in het foutbericht wordt genoemd. Het is de naam van het scanner stuurprogramma. Er mag niets gebeuren als je het opent. Sluit het venster en open de app die je gebruikte om te scannen.

Een nieuwe scan zou nu normaal moeten verlopen. Als je op een later tijdstip vanuit een andere app wil scannen en dezelfde foutmelding krijgt, herhaal je de bovenstaande stappen.

Maar wanneer?

Voor degenen die met dit probleem kampen is er nog wel een teleurstellende mededeling: Apple heeft niet aangegeven wanneer de bugfix in macOS zal verschijnen.