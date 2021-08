Apple-leveranciers in de problemen: komt de iPhone 13 in gevaar?

Verschillende leveranciers van Apple lopen momenteel tegen problemen aan die er mogelijk voor zorgen dat de iPhone 13-launch in gevaar komt. Het lukt hen namelijk niet om genoeg medewerkers te vinden die kunnen helpen bij het maken van de smartphones. De nieuwe iPhones worden in september verwacht.

De werkloosheid in Nederland is momenteel behoorlijk laag. Bedrijven kunnen daarvoor moeilijk(er) aan personeel komen, bijvoorbeeld in de horeca waar de lonen veelal lager uitvallen voor hard werken. Een oplossing voor zo’n probleem kan zijn om het salaris of uurloon te verhogen en dat is wat ze onder meer in China doen.

Apple-leveranciers missen personeel

Leveranciers van Apple in China komen namelijk ook personeel te kort. En om dat probleem deels op te lossen voordat de iPhone 13 uitkomt, wordt de startersbonus aanzienlijk verhoogd. De Foxconn fabriek in Zhengzhou heeft bijvoorbeeld die startersbonus verhoogd naar 10.200 yuan. Dat is omgerekend bijna 1.400 euro.

Dat deze fabriek dat in het bijzonder doet, is belangrijk. De locatie in Zhengzhou is namelijk verantwoordelijk voor ongeveer tachtig procent van de wereldwijde iPhone productie. Ondertussen heeft Lens Technology zijn bonus verhoogd van 5.000 yuan in februari naar 10.000 yuan in mei jongstleden.

Het werk aantrekkelijk maken

De fabriek van Luxshare Precision in Guangdong heeft eveneens een doorstuur bonus verdubbeld van 2.500 naar 5.000 yuan. Ook krijgen werknemers die al eerder bij het bedrijf gewerkt hebben nog eens 3.800 yuan wanneer ze besluiten terug te keren. Het gaat om bedragen van iets meer dan 650 en nog net geen 500 euro.

Apple heeft de afgelopen drie jaar meer leveranciers aangesteld in China. Echter, ondertussen verlaten veel Chinese werknemers dergelijke bedrijven, omdat de banen en posities niet meer zo aantrekkelijk zijn. Daarom worden de fabrikanten zodoende gedwongen om hogere starterbonussen aan te bieden.

South China Morning Post