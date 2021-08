Apple komt met een nieuwe voorkant van de online store

Als je naar Apple.nl heb je het wellicht al gemerkt: de store ziet er anders uit. Dit kun je verwachten van de nieuwe look.

Vannacht was de website van Apple Store offline. Dat had een goede reden. Wie nu de site bezoekt van de iPhone-maker merkt dat er wat is veranderd. De voorkant van de store is vernieuwd waarvoor het voor de consumenten nu nog duidelijker moet zijn.

De online Apple Store is onder handen genomen

Als je op de homepage van Apple komt, merk je niet heel veel nieuws. Het wordt echter anders als je op het menu klikt. Daar zie je ineens het woordje Store. Als je daarop klikt kom je op de vernieuwde Apple Store uit. Eigenlijk was dat hard nodig, want de online winkel van Apple was tot nu toe nog wat verstopt.

Als je de online Apple Store bezoekt, merk je dat het nu bestaat uit verschillende blokken met producten. Ook is er meer aandacht voor mensen die hulp nodig hebben bij hun aankoop. Zij kunnen nu met een klik online shoppen met een specialist of een shoppingsessie reserveren in de fysieke store.

Wat ook meteen opvalt aan de blokken op de nieuwe homepage van de store zijn de afgeronde hoeken. Hiermee volgt Apple dus qua ontwerp de afbeeldingen van de app en de iPhone zelf.

Meer uitnodigend

De site nodigt in ieder geval beter uit om te browsen. Als je bijvoorbeeld op de iPhone 12 klikt in het menu boven zie je meteen de verschillende producten en de prijzen. Klik je nog een keer op het product, dan kom je op de vertrouwde pagina de verschillende varianten terecht waaruit je kunt kiezen.

Natuurlijk is het soms gewoon fijner om naar de fysieke winkel te gaan, om zo eerst de producten echt in je hand te hebben. Ideaal bijvoorbeeld met een Apple Watch. In de Amerikaanse winkels moet je een mondkapje dragen, maar is dat in Nederland ook zo? Het antwoord daarop vind je in dit artikel.

Wat vind jij van de vernieuwde website? Laat het ons weten in de reacties!