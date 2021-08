Apple’s nieuwe feature scant foto’s voor detecteren kindermisbruik

Apple bevestigt de plannen voor het uitrollen van een systeem dat foto’s met kindermisbruik kan detecteren op iOS, macOS, watchOS en iMessage. Dit geldt vooralsnog voor iOS- en iPadOS-apparaten in de Verenigde Staten. Die krijgen in de herfst namelijk een update met die technologie aan boord, met als doel het verminderen van het verspreiden van kindermisbruikfoto’s.

Het systeem scant foto’s op het apparaat waarmee ze gemaakt zijn, zonder dat daarmee de privacy van de gebruiker in het geding komt. Dat gebeurt voordat ze geüpload worden naar iCloud. Het scannen gebeurt alleen wanneer de foto naar de cloud verdwijnt.

Apple zet zich in in de strijd tegen kindermisbruik

Apple krijgt ook alleen een seintje van een match met potentiële foto’s van kindermisbruik wanneer cryptografische vouchers van een bepaald account voldoen aan bepaalde eisen die te maken hebben met seksueel getint materiaal van kinderen.

Apple gebruikt al jaren hashsystemen voor het ontdekken van dergelijke foto’s wanneer die verstuurt worden via de mail. Het bedrijf is daarin niet uniek: ook Google doet dat bijvoorbeeld met Gmail. Ditzelfde systeem wordt nu dus toegepast op foto’s die naar iCloud gaan — ook wanneer ze niet gedeeld worden met een ander.

Privacy blijft gewaarborgd

Apple legt in een pdf uit dat er wel bepaalde restricties bestaan tijdens het scannen, zodat de privacy van de gebruiker gewaarborgd blijft. Het bedrijf…

…haalt geen informatie uit foto’s die niet voldoen aan de eerdergenoemde eisen;

…krijgt geen toegang tot metadata of andere fotogegevens van gevonden kindermisbruikfoto’s totdat specifieke grenzen overschreven zijn;

…zegt dat het risico op verkeerd gescande foto’s klein is, gevonden foto’s worden handmatig gecontroleerd voordat ze doorgestuurd worden;

…zegt dat gebruikers zelf geen toegang hebben tot de database met gevonden afbeeldingen;

…zegt ook dat gebruikers zelf niet kunnen zien wanneer hun foto’s aangemerkt zijn.

Het systeem maakt gebruik van drie cryptografische systemen om ervoor te zorgen dat alles robuust is. Wanneer dit systeem naar Nederland komt, dan heeft de iPhone-maker vooralsnog niet bekendgemaakt.

Daarnaast is het zo dat de app iMessage ook voortdurend scant op seksueel getinte foto’s op een apparaat dat gebruikt wordt door kinderen. Dergelijke foto’s worden dan wazig gemaakt. Dat is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat ouders een waarschuwing kunnen instellen wanneer kinderen seksueel getinte foto’s versturen of ontvangen.

