Apple koopt het mediabedrijf van Reese Witherspoon toch niet

Het leek een done-deal tussen Apple en Reese Witherspoon. Toch ziet het bedrijf nu af van het kopen van het mediabedrijf Hello Sunshine.

Apple heeft Apple TV+ nog lang niet opgegeven. Sterker nog, het zet vol in op de dienst om het tot een succes te maken. Om de streamingdienst uit te breiden kijkt het bedrijf hoe ze het aanbod nog verder kan verbeteren. Een van de mogelijkheden is het opkopen van een studio of een productiebedrijf. Apple dacht aan Hello Sunshine van Reese Witherspoon, maar die deal gaat er niet komen.

Geen Hello Sunshine voor Apple

Hello Sunshine heeft een flink prijskaartje. De waarde van de productiemaatschappij wordt geschat op zo’n 900 miljoen dollar. Dat komt vooral doordat het een aantal grote shows heeft neergezet. Zo is het betrokken bij The Morning Show, Big Little Lies en Little Fires Everywhere. Apple laat de deal nu schieten.

Een andere kaper lijkt er mee vandoor te gaan. Het zou volgens The Wall Street Journal gaan om twee voormalig Disney-bazen die nu werken aan een eigen onafhankelijk mediabedrijf. Zij krijgen ondersteuning van investeringsmaatschappij Blackstone Group.

Overigens betekent het niet dat de twee partijen niet meer samen zullen werken. Natuurlijk gaat het bedrijf nog steeds voor Apple TV+ aan de slag met The Morning Show. Daarnaast staan er ook nog andere projecten van Hello Sunshine in de startblokken om op Apple TV+ te verschijnen. Zo komt Surface eraan met Gugu Mbatha-Raw, The Last Thing He Told Me met Julia Roberts en My Kind of Country, een realityserie over countrymuziek eraan.

Een ander bedrijf kopen?

Apple lijkt het in ieder geval nog niet opgegeven te hebben om een mediabedrijf op te kopen. Er gaan flinke geruchten dat het bedrijf een bod wil uitbrengen op de onafhankelijke filmstudio A24. Die studio maakt onder andere films als Herditary, Midsommar en de aankomende Amazon Prime Video-film The Green Knight. A24 is net zoals Hello Sunshine geen onbekende voor Apple. De studio maakt voor het bedrijf uit Cupertino titels als Mr. Corman en On the Rocks

