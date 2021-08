Apple Music zet in op klassieke muziek met gespecialiseerde app

Zijn er liefhebbers van klassieke muziek onder onze lezers? Apple komt met goed nieuws voor deze doelgroep. Het bedrijf gaat een speciale Apple Music-app voor klassieke muziek maken. Deze app word geen onderdeel van de bestaande Muziek-app, maar staat volledig op zichzelf.

In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, heeft de iPhone maker streamingdienst Primephonic gekocht. Deze gespecialiseerde dienst richt zich op klassiek en vormt de basis voor de nieuwe app van Apple, die in 2022 uitkomt. Het bedrijf richt zich hiermee op een niche die andere streamingdiensten vaak links laten liggen.

Apple Music klassiek op basis van bestaande app

Apple’s nieuwe app zal alle functies van de Primephonic-app integreren en krijgt extra functies. Terwijl de dienst omgebouwd wordt, is het niet meer mogelijk om je op Primephonic te abonneren en de app zal vanaf 7 september niet meer werken. Bestaande gebruikers krijgen hun vooruit betaalde abonnementsgeld terug en een half jaar lang gratis Apple Music als bonus.

Primephonic-afspeellijsten zullen hun opwachting maken in Apple Music en Apple belooft verbeteringen in de zoekfunctie van zijn eigen platform. Zo moet het mogelijk worden om te zoeken op componist en repertoire.

Waarom klassieke muziek zo moeilijk past

Klassieke muziek en streamingdiensten gaan momenteel moeilijk samen. Waarom? Omdat klassiek niet te vatten is in een artiest, titel en album. Taylor Swift neemt een nummer één keer op en zingt het misschien nog een keer live en daar blijft het bij. Klassieke muziek zit anders in elkaar. Er is veel meer metadata nodig.

Stel dat je Leonard Bernstein Beethovens Symfonie nr. 9 wil horen dirigeren. Dan is de eerste vraag: met welk orkest? De dirigent nam het stuk drie verschillende keren op, namelijk met de New York Philharmonic, de Wiener Philharmoniker en ook tijdens een historisch optreden in 1989 in Berlijn, kort na de val van de muur, met leden van vier verschillende orkesten.

Stel dat je op zoek bent naar Bernstein met de New York Philharmonic. Dan zijn er ook nog vier vocale solisten op die opname te horen, namelijk sopraan Martina Arroyo, mezzosopraan Regina Sarfaty, tenor Nicholas di Virgilio en bas Norman Scott. Wie is hier de artiest? Bernstein? Beethoven? De meer dan 100 muzikanten in de New York Philharmonic? Je kunt je voorstellen dat dit werk niet in een mainstream streamingdienst te vatten is.