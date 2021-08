“Apple komt met meerdere evenementen in september”

September gaat een drukke maand worden voor Apple als we een rapport moeten geloven. Er komen meerdere evenementen aan.

In september weten we eigenlijk een ding zo goed als zeker: Apple presenteert de verschillende varianten van de iPhone 13. Daar blijft het echter niet bij volgens het Aziatische DigiTimes. Er zouden meerdere evenementen voor nieuwe producten komen.

Meerdere evenementen in september?

Er staat volgens DigiTimes heel wat op de planning. Naast de iPhone 13 komen er waarschijnlijk flink wat producten aan. Het zou gaan om een nieuwe versie van de standaard iPad, een iPad mini 6, een Apple Watch Series 7 en een nieuwe mini-LED Macbook. Het bedrijf heeft dus flink wat om aan te kondigen.

Vorig jaar hield Apple verschillende events in september, oktober en november. Dat zou dus nu allemaal in een maand kunnen zijn. Iets wat natuurlijk vrij ongewoon is voor Apple, maar goed, we leven nog steeds in de coronacrisis wat de productielijnen voor verschillende producten heeft veranderd.

Nieuwe Apple-producten

Het nieuws over nieuwe Apple-producten komt natuurlijk niet helemaal uit het niets. Eerder liet Bloomberg’s Mark Gurman al weten dat er een aantal nieuwe producten aankomen van Apple. In zijn nieuwsbrief gaf hij ook meteen informatie prijs over de iPhone 13. Deze krijgt eindelijk een ProMotion-display met een verversingssnelheid van 120 Hz. Natuurlijk zit er met de A15 ook weer een nieuwe chip die het motorblok van het toestel moet zijn.

Ook beschreef hij wat we kunnen verwachten van de nieuwe iPads van Apple. Zo krijgt de iPad mini 6 extreem dunne randen en een compleet nieuw design. Net zoals bij de iPhone 13 heeft ook deze een A15-processor. Aan de buitenkant zit ook nog een usb-c aansluiting en een Smart Connector.

Er komen dus zoals gezegd veel producten aan en dan heeft de DigiTimes nog geen eens de AirPods 3 genoemd waar ook nog geruchten over gaan. De grote vraag is of Apple die presentaties allemaal appart doet, of meerdere presentaties in één gaat stoppen.