Apple Maps toont nu ook realtime OV-informatie in België

In België profiteren Apple Maps-gebruikers nu van realtime OV-informatie. De functie die laat zien of een trein, metro, tram of bus op schema is, werd met iOS 13 geïntroduceerd, maar zoals wel vaker was deze niet meteen wereldwijd beschikbaar. Nederland beschikt al sinds vorig jaar over realtime OV-informatie.

Hoe dan ook, onze Belgische vrienden kunnen nu live zien hoe lang ze precies moeten wachten op hun bus, metro of trein. De Kaarten-app van de iPhone en Apple Watch tonen naast de vertrektijden ook in één oogopslag of er vertragingen op een lijn zijn.

Apple Maps handiger voor plannen OV-route

Apple Maps toont sinds 2018 de dienstregeling van het Belgische openbaar vervoer, maar hield geen rekening met vertraging. Dat kwam vooral tijdens het plannen van een OV-route wel eens vervelend uit. Door vertraging kon je een overstap missen, of bleek haasten achteraf niet nodig. Dat is nu allemaal verleden tijd.

Helemaal officieel is de realtime info nog niet uitgerold. België komt namelijk nog steeds niet voor in de officiële lijst van Apple’s beschikbaarheid van iOS-functies, maar het zal niet lang meer duren.