Apple Maps krijgt nieuwe interessante functie in Nederland

Gebruik je Apple Maps voor het navigeren? Dan is je wellicht iets opgevallen. De app geeft nu ongelukken aan en flitsers aan.

Apple Maps is niet een van de populairste navigatieapps in Nederland. Toch komt het nu met een nieuwe functie die de dienst wat aantrekkelijker maakt. Het gaat nu ongelukken aangeven in de nieuwste versie van de app op iOS 14.5 meldt iCulture.

Apple Maps krijgt nieuwe functies

Helaas komen niet alle mogelijkheden van Apple Maps meteen naar Nederland. Soms moeten we een tijdje wachten op nieuwe features. Aan dat probleem weidden we eerder al een artikel. Toch komt er nu wel een handige functie bij. Sinds nu is het mogelijk om ongevallen, gevaar en snelheidscontroles op je route te melden.

Snelheidscontroles werden al eerder in de app weergegeven en dat gaat nu ook voor de ongelukken gelden. Het kan zijn dat je de functie nog niet hebt, want Apple rolt het nu verder uit. Je ziet dat ongevallen meteen op de kaart worden weergegeven. Als deze voorbij is, kun je dat ook weer melden via de app.

Melden via Siri

De meldingen van ongevallen, gevaar en snelheidscontroles kun je ook gewoon doen via Siri. Handig als je gewoon handsfree wil rijden zonder afgeleid te worden van de weg. Alle meldingen worden geëvalueerd zodat er geen onzin komt op Apple Maps.

Flitsers beter in kaart

Sinds dit voorjaar laat Apple Maps flitspalen zien in Nederland. Je ziet dan een icoon op de kaart als je aan het navigeren bent. Deze worden weergegeven met een geel vierkantje met een camera erin. Toen waren het overigens alleen vaste flitspalen. Nu je zelf ook flitsers kunt melden gaat dit waarschijnlijk ook voor mobiele verkeerscontroles gelden. Zo heb je Flitsmeister hiervoor niet meer nodig. Overigens doet Google Maps hetzelfde, alleen werkt die functie niet altijd 100 procent.