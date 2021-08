Apple geeft de Mac Pro een stevige grafische upgrade

Apple biedt nu Mac Pro’s aan met nieuwe grafische kaartmodules die afkomstig zijn van fabrikant AMD. Het gaat om de Radeon Pro W6000-serie. De nieuwe Radeon Pro W6800X MPX Module, Radeon Pro W6800X Duo MPX Module, and Radeon Pro W6900X MPX moeten een flinke boost geven aan de grafische prestaties van de Apple-computer.

Dat is een welkome toevoeging, aangezien de Mac Pro natuurlijk ontworpen is voor het uitvoeren van grafische taken die over het algemeen zeer belastend zijn voor computers. Bovendien is dit een goed bewijs voor het idee dat Apple voorlopig voet bij stuk houdt als het gaat om het modulaire karakter van het MPX-systeem.

Apple lanceert grafische modules voor Mac Pro

AMD kondigde de nieuwe grafische kaarten in juni aan, met de belofte dat de W6800 tot 79 procent sneller zou presteren dan de vorige generatie. Nu, twee maanden later, zien we dat Apple ongeveer hetzelfde claimt. De gpu’s kunnen in sommige gevallen tot 84 procent sneller presteren in hun MPX-vormen, wanneer er gebruikgemaakt wordt van Octane X. Gebruik je DaVinci Resolve, dan is de snelheidswinst tot 23 procent.

De verschillende modules hebben verschillende prijzen, maar bieden allemaal tenminste vier extra Thunderbolt 3-poort en een extra HDMI 2.0-aansluiting.

Radeon Pro W6800X MPX Module: kost 2.400 dollar en voegt 32 GB aan GDDR6-werkgeheugen toe en tot 512 GB per seconde aan bandbreedte. Ook is er 16 teraflops aan single-processor en 32 teraflops aan half-precision computing.

Radeon Pro W6800X Duo MPX Module: kost 4.600 dollar en voegt 32 GB aan GDDR6-werkgeheugen toe en tot 512 GB per seconde aan bandbreedte. Ook is er 30,2 teraflops aan single-processor en 60,4 teraflops aan half-precision computing.

Radeon Pro W6900X MPX Module: kost 5.600 dollar en voegt 32 GB aan GDDR6-werkgeheugen toe en tot 512 GB per seconde aan bandbreedte. Ook is er 22,2 teraflops aan single-processor en 44,4 teraflops aan half-precision computing.

Ter vervanging van

Apple laat verder weten dat deze opties ter vervanging van de AMD Radeon Pro Vega II MPX Modules aangeboden worden. Dat betekent ook dat de AMD Radeon Pro Vega II Duo MPX Module en de AMD Radeon Pro Vega II MPX Module langzaamaan uitgefaseerd worden. Ze blijven voorlopig nog wel beschikbaar in standalone kits voor bestaande klanten.

