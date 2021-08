Apple onder vuur wegens nieuwe manier om kindermisbruik op te speuren

Apple heeft eind vorige week hun nieuwe Child Safety plannen onthuld. Dit zijn een aantal aanpassingen en nieuwe functies die ervoor moeten gaan zorgen dat kinderen veilig aan de slag kunnen met een iPhone, iPad of ander Apple-apparaat. Dat klinkt positief, maar er is felle kritiek vanuit de tech-wereld.

De kritiek richt zich vooral op het feit dat Apple je iPhone wil doorzoeken op kinderpornomateriaal. Hiervoor is een speciaal systeem ontwikkeld dat alarm slaat wanneer er een vermoeden is dat er sprake is van kindermisbruik. Dit doen ze door (vooralsnog alleen in Amerika) jouw foto’s te vergelijken met beelden in een database. In deze database staat materiaal dat bevestigd is als kinderporno.

Apple gaat je iPhone doorzoeken

Uiteraard zijn dit niet letterlijk foto’s, maar digitale handtekeningen. Zo kan het oorspronkelijke kinderpornomateriaal gewist worden. De digitale handtekening wordt vervolgens gebruikt als vergelijkingsmateriaal voor het opsporen van nieuwe misstanden. Dit is niet nieuw en wordt ook gedaan door Google, Microsoft en Dropbox.

Toch is er een belangrijk verschil waar veel kritiek op is. Bovenstaande bedrijven doorzoeken alleen de cloud. Apple wil daarentegen ook je iPhone of iPad zelf onder de loep gaan nemen. Als jij het ingeschakeld dat er een iCloud back up gemaakt wordt van je foto’s, dan kijkt Apple mee in jouw fotobibliotheek. Mochten ze daar materiaal aantreffen dat overeenkomt met een digitale handtekening uit de database, dan wordt deze gedeeld met Apple. Zij kunnen vervolgens de autoriteiten inschakelen.

Waarom is er kritiek?

We zijn allemaal tegen kinderporno en dus juichen we bestrijding toe. Op dat punt is dan ook weinig kritiek. De angst zit hem meer in waar dit soort software nog meer voor gebruikt kan worden. Het is nieuw dat er daadwerkelijk op je telefoon een programma draait dat je in de gaten houdt. Als het doel kinderporno bestrijden is, dan is dat geen probleem, maar wat als dit in de toekomst voor andere doeleinden gebruikt wordt?

Veel tech-kenners zitten met die angst. Zoals je hieronder kunt zien hebben Edward Snowden, Matthew Green (professor aan de Johns Hopkins University), de EFF (Electronic Frontier Foundation) en politicus Brianna Wu grote twijfels over deze ontwikkeling en schuiven dat niet onder stoelen of banken.



Apple plans to modify iPhones to constantly scan for contraband: “It is an absolutely appalling idea, because it is going to lead to distributed bulk surveillance of our phones and laptops,” said Ross Anderson, professor of security engineering. https://t.co/rS92HR3pUZ — Edward Snowden (@Snowden) August 5, 2021



These tools will allow Apple to scan your iPhone photos for photos that match a specific perceptual hash, and report them to Apple servers if too many appear. — Matthew Green (@matthew_d_green) August 5, 2021



Apple's filtering of iMessage and iCloud is not a slippery slope to backdoors that suppress speech and make our communications less secure. We’re already there: this is a fully-built system just waiting for external pressure to make the slightest change. https://t.co/f2nv062t2n — EFF (@EFF) August 5, 2021



This is the worst idea in Apple history, and I don't say that lightly. It destroys their credibility on privacy. It will be abused by governments. It will get gay children killed and disowned. This is the worst idea ever. https://t.co/M2EIn2jUK2 — Brianna Wu (@BriannaWu) August 5, 2021

Ook WhatsApp-baas Will Cathcart noemt deze ontwikkeling zeer zorgwekkend. Volgens hem zijn er genoeg voorbeelden van hoe een bedrijf kinderporno tegen kan gaan, zonder zo ver te gaan. Hij haalt daarbij ook zijn eigen chatapplicatie aan. WhatsApp heeft in 2020 al meer dan 400.000 zaken aan het licht gebracht, zonder daarbij de privacy van gebruikers te schenden.

Ook Epic laat van zich horen

Niet geheel verrassend heeft ook Epic CEO Tim Sweeney gereageerd op de hele zaak. Hij richt zich echter wel op een iets ander onderdeel. Sweeney is vooral boos over het feit dat Apple nu iets doorvoert dat derde partijen nooit zouden mogen. Hij noemt het afschuwelijk hoe Apple iedereens data opzuigt.



It’s atrocious how Apple vacuums up everybody’s data into iCloud by default, hides the 15+ separate options to turn parts of it off in Settings underneath your name, and forces you to have an unwanted email account. Apple would NEVER allow a third party to ship an app like this. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 6, 2021

Is Apple goed of slecht bezig?

Onderaan de streep blijft het een lastige zaak. Als je niks verkeerds doet, heb je niks te vrezen. Het is dan juist positief dat Apple zijn best doet om kinderporno aan te pakken. Toch is de kritiek ook begrijpelijk. We weten niet hoe deze middelen in de toekomst gebruikt gaan worden. Kortom, een interessant nieuw vraagstuk in de kwestie of techbedrijven niet te veel macht hebben.

We zijn dan ook enorm benieuwd hoe jullie naar deze ontwikkeling kijken, dus laat het weten in de reacties.