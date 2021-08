Apple krijgt veel kritiek over CSAM, maar scant foto’s al sinds 2019

Apple ontvangt veel kritiek over een nieuw functionaliteit binnen de Berichten-app. Het gaat hierbij over het scannen van foto’s op kindermisbruik, dat ook in de iCloud-bibliotheek zal gebeuren. De functie komt nu aan het licht, maar wat blijkt? Apple doet dit eigenlijk al jaren. Niet direct op je iPhone, maar via foto’s die je verstuurt via de mail.

Met iOS 15 of iPadOS 15 aan boord van je iPhone of iPad, scant Apple op de achtergrond naar CSAM. Dat is een afkorting die staat voor Child Sexual Assault Material. Materiaal met betrekking tot kindermisbruik, dus. Het bedrijf krijgt hierom veel kritiek over zich heen, omdat dit soort dingen een gevaar vormt voor de privacy van de gebruiker.

Maar Apple doet dit al een tijdje

Dit soort praktijken zijn echter niet nieuw. Google scant bijvoorbeeld ook foto’s die je verstuurt via Gmail op dergelijk materiaal. En zelfs Apple doet dit al sinds 2019 met foto’s die via iCloud Mail gedeeld worden. Het gaat om mails met bijlagen die verstuurd worden en binnenkomen. Ze worden allemaal onder de loep gelegd.

Aangezien mails niet versleuteld worden via iCloud Mail, is het ook een gemakkelijke klus voor Apple. Mails met bijlagen die langs de servers van Apple komen, worden dus gecontroleerd op kindermisbruikmateriaal. Tot op heden worden foto’s in de cloudopslag plek echter (nog) niet gecontroleerd.

Niet echt nieuwe informatie

Dit soort informatie is misschien niet breed bekend, maar het is ook geen geheim. Zo maakte de Chief Privacy Officer van Apple in januari bekend dat er screeningtechnologie gebruikt wordt voor het opsporen van illegale foto’s en video’s. Accounts waar CSAM bij gevonden wordt, worden gedeactiveerd.

Terwijl Apple ondertussen nog steeds van allerlei kanten aangevallen wordt over de opsporing van kindermisbruikmateriaal, is het voorlopig wel zo dat we in de herfst iedereen met een iPhone en / of iPad met de technologie te maken krijgt. Voor meer info over het scannen, check je de website van de fabrikant.

9to5Mac