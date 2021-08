Apple in juli 2021: MagSafe Battery Pack, Ted Lasso en meer

De maand juli is normaal gesproken een rustige maand in de tech-wereld. Al zien we de laatste jaren wel steeds vaker dat bedrijven minder rustmomenten pakken in een jaar. Zo ook Apple dat de afgelopen maand alles behalve stilzat.

Om je een goed beeld te geven van wat het bedrijf nu eigenlijk allemaal doet in een maand hebben we besloten om de gebeurtenissen op een rij te zetten. Een concept dat andere outlets, zoals AppleInsider, ook gebruiken.

Apple in juli 2021: MagSafe Battery Pack

Op het gebied van hardware bleef het vrij rustig deze maand, al introduceerde Apple wel een gloednieuwe accessoire: de MagSafe Battery Pack. Deze powerbank maakt gebruik van de MagSafe technologie en is dus achterop ieder toestel uit de iPhone 12-serie te plakken. Op de 12 mini past hij precies, op de 12 Pro Max oogt hij wat ongemakkelijk.

Toch zorgt de accessoire ervoor dat je als consument altijd dat beetje extra batterij bij je draagt die je op sommige momenten goed kunt gebruiken. Iets dat vooral voor de iPhone 12 mini voor veel voordeel zal zorgen, gezien de accessoire de smartphone volledig op kan laden. Dat geldt overigens niet voor de overige toestellen uit de iPhone 12 serie.

Benieuwd wat de MagSafe Battery Pack je allemaal te bieden heeft? Lees dan zeker even het artikel dat we over de nieuwe accessoires van Apple schreven.

Ted Lasso, Ted Lasso en nog eens Ted Lasso

Het tweede seizoen van Ted Lasso, de populairste serie die Apple TV+ zijn consument biedt, is van start gegaan. De eerste aflevering was op 23 juli te zien en de tweede aflevering is afgelopen vrijdag verschenen. De komst van het tweede seizoen van de serie zorgde voor enthousiasme, want de serie wordt gezien als hét pareltje van Apple TV+.

Daarbij werd ook bekend dat de serie voor een heus record heeft gezorgd. Apple geeft zelf geen kijkcijfers prijs, maar meldde wel dat de eerste aflevering goed was voor een stijging van 50% in nieuwe TV+ gebruikers. Het bedrijf maakte ook duidelijk dat de aflevering zes keer beter bekeken is dan de eerste aflevering van seizoen 1.

Alsof dat nog niet genoeg was liet Apple ook weten dat Ted Lasso in 11 verschillende categorieën genomineerd was voor de Annual Primetime Emmy Awards. De winnaars worden volgende maand, op 19 september, bekendgemaakt.

Kanye West exclusief op Apple Music (en toen toch niet)

Juli was ook de maand waarin bekend werd dat Kanye West zijn nieuwe album DONDA exclusief op Apple Music zou lanceren. De komst van het album zou grootste gevierd worden door een speciale livestream waarbij West zijn nieuwe werk zou promoten. Alleen kwam de artiest zelf twee uur te laat in zijn eigen livestream en sprak hij vervolgens geen woord. Hij was 48 minuten aanwezig om het album te laten horen, liep een beetje rond en verdween.

Het was de bedoeling dat Kanye West zijn album, na de livestream, op Apple Music zou zetten. Alleen is dat tot op heden niet gebeurd. Op dit moment staat de releasedatum van het album op 6 augustus, waar deze eerder op 23 juli stond. Een typisch voorbeeld van “een leuk idee, maar de uitwerking kan beter”.

Toch zal het team achter Apple Music en minder teleurgesteld op terugkijken. De livestream wist, met 3,3 miljoen kijkers, aardig wat records te breken. Laat staan wat er gebeurd was als het album ook daadwerkelijk was verschenen…

Recordcijfers voor Q3 2021

Juli was ook de maand waarin Apple de kwartaalcijfers van het derde kwartaal van 2021 bekendmaakte. Het Amerikaanse bedrijf brak, net al bij de vorige bekendmaking, aardig wat records. Zo steeg de omzet met 34% naar 81.4 miljard dollar en steeg de omzet met 93% naar 21.7 miljard dollar.

De grootste categorie waarin Apple zijn omzet haalde was iPhone-verkoop, maar ook de eigen diensten wisten voor succes te zorgen. Meer weten over die cijfers? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!

Geruchten rondom Apple

De maand juli was ook weer een maand waarin veel geruchten rondgingen. Zo hoorde we verschillende dingen over de nieuwe iPhone 13, was er nieuws over de iPhone SE 2022 en kwam ook een nieuwe MacBook voorbij.

Om dat nieuws overzichtelijk aan de man te brengen hebben we afgelopen maand Het Korreltje Zout in het leven geroepen. De meest recente editie van die rubriek is hierboven te lezen, maar via deze link kom je bij alle edities uit.

Wat vinden jullie van een overzicht in deze vorm? Is dit iets dat jullie iedere maand zouden willen zien of kunnen er dingen beter? Zo ja, laat het ons gerust weten in de reacties!