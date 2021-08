Apple komt waarschijnlijk met al deze gadgets tijdens de herfst

Over ongeveer een maand presenteert Apple een sloot aan nieuwe producten. Denk dan aan de nieuwe iPhone en de nieuwe iPad mini. Maar daar blijft het niet bij. Want als we de meest recente geruchten mogen geloven, dan komt daar ook nog een nieuwe smartwatch bij, evenals een nieuw setje oordoppen.

Eén van de nieuwste producten wordt natuurlijk de iPhone 13, aldus Bloomberg. De verwachting is dat het bedrijf dit toestel zelf inzet als een S-model, maar hem alsnog presenteert als een grote opvolger. De schermen op de smartphones moeten even groot als op de huidige modellen worden. Maar dan met kleinere notches.

Nieuwe producten van Apple aan de horizon

De smartphones worden voorzien van nieuwe cameramogelijkheden, een snellere processor (de A15) en een ProMotion-display met een verversingssnelheid van 120 Hertz (op de Pro-modellen). De nieuwe Apple Watch Series 7 krijgt een lichte aanpassing in het design, evenals een ietwat snellere processor, aldus geruchten.

Over de AirPods 3 wordt gezegd dat die qua design meer gaat lijken op de AirPods Pro. De stengels worden een stuk korter en de doppen zelf moeten comfortabeler zitten. De AirPods 3 hoeft niet te rekenen op functies als actieve ruisonderdrukking. Maar door het design houden ze het geluid wel een stuk beter binnen.

Nieuwe iPads

Daarnaast wordt er nog gesproken over verschillende nieuwe iPads. De iPad mini 6 krijgt bijvoorbeeld extreem dunne randen en een compleet nieuw design. Het mini-model krijgt de A15-processor van de iPhone 13, evenals een usb-c-aansluiting en een magnetische Smart Connector, als we de geruchtenmakers mogen geloven.

Tot slot gaat Apple mogelijk een nieuw instapmodel van de iPad presenteren. Dit betreft de versie die de negende generatie inluidt, die bedoeld is voor studenten. De presentatie van het bedrijf staat vaak gepland voor september. Wanneer de nieuwe producten arriveren, is helaas nog niet bekendgemaakt.

