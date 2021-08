Apple II-handleiding, gesigneerd door Steve Jobs, levert tonnen op

Steve Jobs had een vooruitziende blik, maar dat zijn handtekening grof geld zou opleveren kon hij in 1980 niet voorzien. Een Apple II-handleiding die hij samen met investeerder Mike Markkula ondertekende, is voor maar liefst 787.484 dollar – omgerekend 673.232 euro – verkocht.

De 196 pagina’s tellende handleiding was van Julian Brewer, de zoon van Michael Brewer. Hij onderhandelde in 1979 over distributierechten voor Apple in het Verenigd Koninkrijk. Zoonlief liet het stuk veilen en kreeg 46 biedingen.

Persoonlijke tekst van Steve Jobs

Aan de binnenkant van de handleiding schreef Steve Jobs een persoonlijke boodschap: “Julian, jouw generatie is de eerste die opgroeit met computers. Ga de wereld veranderen! Steven Jobs, 1980”. Julian herinnert het zich nog goed. “Ik zat in mijn slaapkamer spelletjes te programmeren op mijn Apple II. Mijn vader belde om te vragen of ik wat gasten wilde ontmoeten. Tot mijn verbazing waren het Steve Jobs en Mike Markkula.”

Hij vervolgt: “Ik had de handleiding bij me en vroeg of Steve die wilde tekenen. Ik begreep pas later hoe zeldzaam het was voor Jobs om iets te tekenen, laat staan ​​om een ​​persoonlijke tekst als deze te schrijven. Jobs kon goed opschieten met papa. Ik denk dat het de enige reden is waarom Jobs zo’n persoonlijke boodschap wilde schrijven.”

Waardevolle Apple-memorabilia

RR Auctions, de site die de Apple II-handleiding verkocht, veilde al eerder andere Steve Jobs-memorabilia. Ook deze wisselden voor enorm hoge prijzen van eigenaar. Een brief van Steve Jobs waarin stond: “I’m afraid I don’t sign autographs” ging voor 479.939 dollar van de hand. Een NeXTSTEP-softwarepakket verkocht de veilingsite voor 210.325 dollar. Veel zaken uit de vroege geschiedenis van Apple brengen tegenwoordig enorme bedragen op. Ook brieven en andere zaken die gerelateerd zijn aan wijlen Steve Jobs, wisselen voor grof geld van eigenaar.

Een volledig functionele Apple-1 computer, die voorheen eigendom was van Roger Wagner, bracht een astronomische 464.876 dollar op. Als je denkt dat dat wel de top is, heb je het mis. Dat bedrag is minder dan voor sommige andere Apple-1 computers is betaald. Een andere flinke som geld moesten worden neergeteld voor een gesigneerd 128K Macintosh-moederbord, dat werd verkocht voor 132.049 dollar. Zelfs een Apple Lisa computer was goed voor 94.949 dollar.

Middelvinger naar IBM

Dat alles wat met Steve Jobs te maken heeft, goud geld waard is blijkt wel uit de volgende twee voorbeelden. Een exemplaar van de allereerste uitgave van het Amerikaanse tijdschrift Macworld, gesigneerd door Steve Jobs en Steve Wozniak, werd verkocht voor 201.021 dollar. Het originele leren bomberjack dat door Jobs werd gedragen op de foto van ‘middelvinger naar IBM‘ uit 1983, bracht onlangs 66.466 dollar op. Of je even je portefeuille wil trekken?