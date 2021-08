Apple rolt volwaardige iCloud voor Windows wachtwoorden-app uit

Goed nieuws voor iCloud-gebruikers die wel eens op een Windows-apparaat werken. Er is nu eindelijk een volwaardige iCloud voor Windows wachtwoorden-app beschikbaar. Dit maakt het voor Apple en Windows-gebruikers een stuk makkelijk om hun wachtwoorden te beheren.

Deze nieuwe app is onderdeel van iCloud voor Windows 12.5. Wanneer je de update geïnstalleerd hebt, verschijnt de applicatie in je start menu. Wanneer je deze app opent en inlogt, krijg je toegang tot al je wachtwoord. Althans, de wachtwoorden die je in je iCloud-sleutelhanger hebt opgeslagen.

iCloud voor Windows wachtwoorden-app

De wachtwoorden in je iCloud voor Windows wachtwoorden-app kun je vervolgens kopiëren als je ze nodig hebt, of gebruikmaken van de nieuwe Edge-extension. Deze laat je wachtwoorden automatisch invullen binnen de browser van Microsoft. De Chrome-extensie was al eerder beschikbaar. Hoe die werkt, lees je hier.

iCloud voor Windows wachtwoorden-app geeft je niet alleen toegang tot je wachtwoorden. Vanuit deze applicatie kun je ook nieuwe accounts toevoegen of bestaande accounts bewerken/verwijderen. Daarnaast is het mogelijk om je bladwijzers, foto’s, contacten en andere zaken te synchroniseren.

Gratis in de Microsoft Store

Belangrijk om te weten: als je dingen wijzigt in de iCloud voor Windows wachtwoorden-app, dan gelden deze wijzigingen voor alle apparaten binnen je sleutelhanger (dus ook je Apple-apparaten).

Mocht je een iCloud-gebruiker zijn die regelmatig op een Windows-apparaat werkt, dan kun je hier gratis via de Microsoft Store de nieuwste versie voor Windows binnenhalen. Wanneer je dat gedaan hebt, kun je aan de slag met de nieuwe wachtwoorden-app. Je hebt daar overigens wel Windows 10 versie 18362.145 of nieuwer voor nodig. De stappen die je daarna moet zetten, vind je hier.

Wachtwoorden app voor iOS en Mac?

Apple heeft iCloud voor Windows al enige tijd geleden uitgebracht zodat gebruikers van hun producten snel kunnen schakelen met Windows-apparaten. Opvallende genoeg is er nog geen soortgelijke app beschikbaar voor de producten van Apple zelf. Daar kun je wachtwoorden en andere zaken benaderen via de instellingen.