Apple heeft dit jaar enorm veel vacatures, met focus op retail

Dat Apple tegenwoordig een enorm bedrijf is met veel werknemers, is wel bekend. Maar volgens een recent verschenen rapport is het personeelsbestand – en dus het aantal vacatures – van Apple het afgelopen jaar enorm toegenomen.

Volgens GlobalData heeft Apple het afgelopen jaar het personeelsbestand enorm uitgebreid. De focus lag vooral op winkelpersoneel maar er waren ook flink wat nieuwe vacatures in productontwikkeling, met name voor thuisgebruik.

Volgens onderzoek van GlobalData heeft Apple de afgelopen maanden flink meer personeel aangenomen. Daarmee wil het bedrijf blijkbaar zijn winkels en de ontwikkeling van nieuwe producten een aanzienlijke personeelsboost te geven.

Uit de Job Analytics Database van het toonaangevende data- en analysebedrijf blijkt dat het aantal vacatures van Apple in juli 2021 met 78% is gestegen in vergelijking met juli 2020. Meer dan 370 van deze vacatures hadden betrekking op ‘Apple Retail’.

Interessant is dat Apple ook het aantal vacatures die verwijzen naar ‘nieuwe producten’ heeft verhoogd, van 130 vacatures in maart 2021 naar ruim 270 vacatures in juli 2021.

Meer Apple Stores vraagt om meer personeel

Anisha Bhatia, Senior Analyst Consumer Services, Platforms and Devices bij GlobalData, zei dat Apple zijn marktaandeel via verkoop in fysieke winkels wil vergroten. Daarvoor zijn meer Apple Stores nodig. Zo’n Apple Store is een blikvanger in het winkelgebied en een statussymbool in de gemeenschap.

Naast de detailhandel investeert Apple ook in het ontwikkelen van nieuwe producten. Ajay Thalluri, Business Fundamentals Analyst bij GlobalData stelt dat Apple nieuwe producten creëert in verschillende divisies. Met name voor het nieuw gevormde ‘Home Services’-team.

Binnen deze divisie streeft Apple ernaar om te innoveren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Met behulp van opkomende technologieën wil Apple hiervoor hardware, software en diensten voor de Home markt creëren.

Het bedrijf plaatste onlangs nog en vacature voor een ‘Product Manager, Home Services’. In de vacature was te lezen dat de kandidaat directe werkervaring moest hebben met belangrijke ecosysteem-spelers, waaronder Home Services providers, fabrikanten en technologie-leveranciers.

Apple blijft Diensten- en product-portfolio constant uitbreiden

Volgens het rapport blijft Apple zijn product- en diensten-portfolio uitbreiden rondom bijvoorbeeld de iPhone 12, en de nog uit te komen iPhone 13, die naar verwachting de beste iPhone van het bedrijf tot nu toe zal zijn. Het zal velen wel opgevallen zijn dat de Apple Store steeds meer producten van andere merken in de schappen heeft staan, die allemaal ter ondersteuning van de eigen hard- en software dienen.

Tenslotte is in het rapport te lezen op dat Apple ook wervingsinitiatieven houdt in hogescholen en universiteiten. Het bedrijf zoekt ook daarbij vooral naar (tijdelijk) personeel voor zijn winkels.