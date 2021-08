Apple maakt ruimte voor grotere batterijen in iPhones, iPads en Macbooks

Apple wil ruimte maken voor grotere batterijen in onder andere de iPhone, iPad en Macbook. Het bedrijf maakt kleinere onderdelen.

Hoewel Apple-producten zoals de iPhone en Macbook een goede batterijduur hebben, kan het natuurlijk nooit genoeg zijn. Toch neemt een batterij veel ruimte in. Een batterij vergroten is daarom niet zo simpel. Toch gaat Apple dat doen volgens DigiTimes. Hiervoor worden er kleinere versies van andere onderdelen gebruikt om meer ruimte te creëren.

Apple wil ruimte maken

Apple creëert de ruimte door meer gebruik te maken van IPD’s, oftewel integrated passive devices. Het werkt hiervoor samen met partners TSMC en Amkor. Perifere chips kunnen namelijk kleiner en toch een hogere performance hebben, hierdoor is er meer ruimte voor de batterij.

De grote vraag is echter wanneer deze kleinere chips zullen verschijnen. DigiTimes weet niet te melden wanneer de ontwikkeling voltooid is. Wel weet het te melden dat Apple de zesde generatie van TSMC heeft goedgekeurd voor massaproductie van IPD’s voor de iPhone en iPad.

Geruchten rondom de iPhone 13

Er gaan al wat langere tijd geruchten dat de iPhone 13 een grotere batterij zal krijgen. Productieschema’s zouden laten zien dat de 13 dikker wordt dan de 12. Met een Always-On scherm waarover eerder geruchten gingen is er natuurlijk ook meer capaciteit nodig. Hetzelfde geldt voor een mogelijke verhoging van de verversingssnelheid van het scherm. Deze zou nu naar 120Hz gaan, in plaats van 60Hz. Op dit gebied loopt Apple wat achter op de concurrentie. Met het verkleinen van onderdelen is het wellicht niet nodig om de telefoon dikker te maken voor een grotere batterij. Echter, door beide te doen kan de capaciteit nog verder omhoog door de vrijgekomen ruimte.

De verwachting is dat de kleinere chips ook naar de iPhone 13 komen. Echter was er vorige week het nieuws dat er problemen waren bij producent TSMC. Er zou vertraging zijn in het productieproces vanwege een verontreiniging van gassen.

