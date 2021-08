Apple ‘pest’ populair FlickType-toetsenbord van de iPhone af

Het iPhone-onderdeel van het populaire FlickType-toetsenbord verdwijnt uit de App Store. Zo laat ontwikkelaar Kosta Eleftheriou weten. Dit toetsenbord is bedoeld voor mensen die een visuele handicap hebben en toch gebruik willen maken van de digitale middelen. Eleftheriou laat weten de wantoestand met Apple zat te zijn.

Het iPhone-onderdeel binnen de bestaande app gaat dus weg, maar de app blijft wel in de App Store staan als Apple Watch-toetsenbord. Als Apple Watch-gebruiker heb je dus niets te vrezen. De app heeft meer dan een half miljoen downloads op z’n naam staan; onduidelijk is hoeveel mensen leunen op het iPhone-onderdeel.

Mocht de naam van de ontwikkelaar je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Eleftheriou is een kritische ontwikkelaar die gaten prikt in het imago van de App Store. Zo ontdekte hij verschillende scams, bracht hij een gokwereld aan het licht en laat hij zien hoe gemakkelijk het is om neppe reviews achter te laten.

It's with a heavy heart today that we're announcing the discontinuation of our award-winning iPhone keyboard for blind users.

Apple has thrown us obstacle after obstacle for years while we try to provide an app to improve people's lives, and we can no longer endure their abuse. pic.twitter.com/cH1HCQzeP1

— FlickType Watch Keyboard (@FlickType) August 16, 2021