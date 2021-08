Apple en Corellium maken met schikking een einde aan de strijd

Apple heeft deze week besloten de rechtszaak tegen Corellium stop te zetten. De bedrijven laten weten een schikking te treffen. Corellium is het onderzoeksbedrijf dat verschillende onderzoekers voorzien heeft van een replica van iOS. Daardoor konden ze de potentiële beveiligingsproblemen lokaliseren van het besturingssysteem.

De rechtszaak tussen beide bedrijven heeft enkele jaren voortgesleept. Apple sleepte Corellium in 2019 namelijk voor de rechter. De claim: het beveiligingsbedrijf zou met deze zet inbreuk doen op de copyrights van het iOS-besturingssysteem en de iPhone. De iPhonemaker dacht daarmee een sterke zaak te hebben.

Apple vs. Corellium

Vorig week wees een rechter de claim van Apple af. Die rechter liet destijds weten dat wat Corellium deed niet vreemd of onwetmatig is en dat er wordt gehandeld onder eerlijk gebruik. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat beide bedrijven besloten hebben om te schikken. Wat er afgesproken is, blijft echter geheim, helaas.

Ondanks het feit dat Apple vindt dat Corellium verkeerd gehandeld heeft, is niet afgesproken dat Corellium moet stoppen met het distribueren van de software. Het bedrijf mag de tools nog steeds blijven verkopen. Ook mogen onderzoekers gewoon gebruik blijven maken van de replica van het besturingssysteem voor iPhones.

‘Corellium bewijst een dienst’

Corellium biedt dus een replica van iOS aan. Daarmee bewijst het bedrijf Apple een dienst, aldus het bedrijf zelf. Door onderzoekers toegang te geven tot dezelfde software die aanwezig is op miljoenen apparaten, kunnen ze potentiële problemen vinden. Die problemen kunnen dan (sneller) opgelost worden, uiteindelijk.

Sinds vorig jaar biedt Apple ook speciale iPhones aan voor bedrijven die onderzoek willen doen naar de potentiële gevaren van het iOS. Zodoende kunnen onderzoekers dus ook ontdekken of er problemen zijn. Of Apple dit besloten heeft door deze rechtszaak, dat heeft de iPhonemaker niet bekendgemaakt.

