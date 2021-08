Apple Card en Mastercard gaan Europees betaalmodel volgen

Apple Card zal tegen 2027 een verandering ondergaan. De kaart zal dan geen magneetstrip meer hebben. Mastercard – één van de bedrijven achter de Apple Card – gaat na decennia van ondersteuning van deze technologie, de zwarte strip voorgoed vaarwel zeggen.

Het verdwijnen van de magneetstrip wijst op zowel veranderende betalingsgewoonten van consumenten als de ontwikkeling van nieuwere technologieën”, zegt Mastercard in een blogpost.

De chipkaarten van tegenwoordig zijn voorzien van een chip die veel capabeler en veiliger is. Ook hebben de meeste betaalkaarten een ingebouwde RFIF antenne, die contactloze transacties mogelijk maakt. Er zijn zelfs al biometrische kaarten, die een extra beveiligingslaag bieden door vingerafdrukken te combineren met een chip om de identiteit van een kaarthouder te verifiëren.

Volgens Mastercard worden nieuw uitgegeven magneetstriploze creditcards en betaalpassen gefaseerd doorgevoerd. Vanaf 2024 in Europa, vanaf 2027 in de VS en rond 2033 zal geen enkele Mastercard meer een magneetstrip hebben.

“Het is tijd om deze ‘best-in-class’ mogelijkheden, die ervoor zorgen dat consumenten eenvoudig, snel en met een gerust hart kunnen betalen, volledig te omarmen,” vertelt Ajay Bhalla, president van Mastercard’s Cyber ​​​​ & Intelligence activiteiten. “Wat het beste is voor consumenten, is het beste voor iedereen in het ecosysteem.”

Apple Card heeft vanaf 2027 geen magneetstrip meer

Omdat de Apple Card nagenoeg alleen in de VS beschikbaar is, zullen we deze upgrade dus vanaf 2027 zien. Apple streeft ernaar om een minimalistische kaart met de meest optimale beveiliging aan te bieden. Het klinkt dan ook heel redelijk om zo snel mogelijk van de magneetstrip af te stappen en daarmee de kans op fraude verder te verkleinen.

Daar komt bij dat door de opkomst van Apple Pay de fysieke creditcards en betaalpassen steeds minder gebruikt worden. Wanneer je betaalt met Apple Pay, genereert het een willekeurige nieuwe creditcard. Dat zorgt ervoor dat niemand de echte creditcardgegevens kan gebruiken om een ​​aankoop te doen zonder medeweten van de eigenaar.

Veranderende betaalmethoden

Uit een door Mastercard gehouden enquête blijkt ook dat Amerikanen hun betalingspatronen veranderen. Meer dan de helft van hen geeft de voorkeur aan een chipkaart-betaling bij een PIN apparaat boven een andere betaalmethode. Veiligheid is daarvoor de voornaamste reden. Daarna volgen – net als in Europa – contactloze betalingen met een kaart of een digitale portemonnee zoals Apple’s Wallet. Slechts 11% geeft aan de voorkeur te geven aan betaling met de magneetstrip, en dat zakt tot 9% als we kijken naar kaarthouders met ervaring met contactloos betalen.

Hoe betaal jij het vaakst? Met je PIN-pas (fysiek in een kaartlezer), contactloos of met Apple Pay? Laat het ons weten in de reacties hieronder.