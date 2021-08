Apple Car: met deze Koreaanse partners is Apple mogelijk in gesprek

Het was een tijdje stil, maar er is weer Apple Car-nieuws. Het bedrijf is weer in gesprek met Koreaanse partners.

De Apple Car is een van de grootste mysteries van het bedrijf. Het is duidelijk dat de iPhone-maker werkt aan een eigen auto, maar hoe die eruit gaat ziet en wat die precies kan is nog steeds een groot geheim. Een deel heeft natuurlijk te maken met de partner waarmee Apple de auto gaat maken. Apple lijkt nu te kijken naar Zuid-Korea.

Apple goes Korea

Volgens de Korea Times is het bedrijf voor de Apple Car in contact met verschillende Koreaanse bedrijven die onderdelen maken voor elektrische auto’s. Een senior industry executive laat het volgende aan het medium weten: “Apple officials zijn in Korea om te praten met partners in de semiconductor- en displaysectoren. Net zoals bij zijn smartphones is het bedrijf op zoek naar businesspartners in Korea.” Zonder die partners zou het volgens de bron niet mogelijk zijn voor het bedrijf om een elektrische auto te bouwen.

Dit keer zou het voor de Apple Car spreken met SK Innovation dat gespecialiseerd is met het maken van accu’s. Ook zou het bedrijf volgens het Koreaanse medium op bezoek gaan bij LG Electronics en Hanwha.

Eerder nieuws over de Apple Car

Het is niet de eerste keer dat Apple kijkt naar Korea voor de Apple Car. Het was eerder al in gesprek met Hyundai/Kia. Die onderhandelingen liepen op niets uit nadat de Koreanen de gesprekken openbaar maakten. Toch is er nog wel contact tussen de partijen. Later werden ook verschillende andere partners genoemd. Zo zou Apple ook aan tafel hebben gezeten met Nissan, BMW en Canoo.

Voor de bouw van de Apple Car zelf lijkt het Canadese Magna International op poleposition te staan. Dat bedrijf heeft tevens een joint venture met LG, waar Apple dus ook mee in gesprek is. Het is wel duidelijk dat de iPhone-maker net zo wil werken als bij haar andere producten. Het laat derde partijen de verschillende onderdelen in elkaar zetten tot een eindproduct.