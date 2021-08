Angst voor camera’s Apple: medewerkers delen zorgen

Medewerkers van het callcenter van Apple luiden de noodklok. Ze kunnen op een bijzondere manier in de gaten worden gehouden.

Thuiswerken doe je in een vertrouwde omgeving. Toch is dat bij sommige werknemers van het Apple callcenter niet het geval. Zij hebben hun zorgen geuit over hun privacy. Ze kunnen in de gaten gehouden worden met AI-camera’s.

Apple callcentermedewerkers slaan alarm

Apple beheert niet alle diensten zelf. Sommige taken besteedt het uit aan derde partijen. Dat doet het ook voor een deel van hun klantenservice. Zo beheert het bedrijf Teleperformance daarvan een deel. Personeel van dat bedrijf voelt zich onder druk gezet. Ze zeggen contracten te moeten ondertekenen waardoor ze in de gaten kunnen worden gehouden.

Dat meldt het Amerikaanse nieuwsmedium NBC News, dat zo’n contract in handen heeft gekregen. Het heeft zes callcentermedewerkers van Apple gesproken die klagen over de werkomstandigheden. Vanwege de coronacrisis werken ze thuis en hebben ze een nieuw contract moeten ondertekenen. Dat staat het toe dat ze in de gaten kunnen worden gehouden met AI-camera’s, voice analytics en het opslaan van data van familieleden, waaronder ook minderjarigen. Daarnaast zouden medewerkers ook biometrische gegevens moeten afstaan zoals vingerafdrukken.

Angst voor schending van privacy

“Het contract staat toe om ons continu te monitoren wat we doen en zelfs dat van onze familie,” vertelt een medewerker van het bedrijf die gestationeerd is in Colombia. “Ik denk dat het echt heel slecht is. We werken niet in een kantoor. Ik werk in mijn slaapkamer en wil daar geen camera’s.”

Volgens de medewerker zou ze van Apple worden afgehaald als ze het document niet ondertekende. Teleperformance is geen klein bedrijf in de callcentermarkt. Het bedrijf heeft naast Apple onder andere Amazon en Uber als klanten en kent 380.000 werknemers. Overigens zijn er nog geen camera’s bij haar geïnstalleerd.

AI-technologie vanwege veiligheid

Teleperformance zegt op haar site dat het de AI-technologie gebruikt vanwege veiligheidsredenen en om zeker te zijn dat medewerkers geen foto’s of video’s nemen van vertrouwelijk materiaal. Een woordvoerder laat aan NBC weten dat het constant kijkt naar manieren om de ervaring voor werknemers en klanten goed te houden, met privacy en respect hoog in het vaandel.

Het is een opmerkelijke stap te noemen van het bedrijf. Apple verbiedt het gebruik van camera’s in hun policy. Bij een check dit jaar van Teleperformance in Colombia zegt Apple tegen NBC geen schending van de regels te hebben aangetroffen. Desondanks gaat het bedrijf na de berichtgeving toch verder onderzoek doen.