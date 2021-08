Apple Arcade komt met dé game voor Star Wars-fans

Apple Arcade heeft inmiddels al heel wat toffe games in zijn portfolio zitten en daar komen regelmatig nieuwe games bij. En nu is er goed nieuws wanneer je een liefhebber bent van Star Wars.

En helemaal als LEGO Star Wars jouw ding is. Want Apple heeft laten weten dat je binnenkort met de game LEGO Star Wars Battles op Apple Arcade aan de slag kunt gaan.

Apple Arcade krijgt LEGO Star Wars Battles

LEGO Star Wars Battles is een game die dus binnenkort op Apple Arcade verschijnt. Mocht je geen geduld hebben, dan is het mogelijk om de game vanaf de Store alvast te markeren, zodat je er vanaf dag één los mee kan gaan. Het gaat een game zijn die van verschillende markten thuis is. Het belangrijkste is dat je in de multiplayer real-time gevechten kunt uitvechten in locaties die je kent van de verschillende films.

In LEGO Star Wars Battles op Apple Arcade heb je de mogelijkheid om verschillende personages, eenheden en voertuigen te verzamelen en daarmee een leger op te bouwen. Tegelijkertijd kun je op het slagveld verschillende torens neerzetten die je helpen in de strijd. Uiteindelijk is het dan zaak om in de game je tegenstander te verslaan door tijdens de strijd langzaam, maar zeker de aanval te kiezen en de vijanden te verslaan. Elke toren die je daarbij neer zet heeft zijn eigen voordelen. Zo kun je een Droid Factory neer zetten voor een leger in het slagveld, terwijl je met de Turbolaser vliegende vijanden uit de lucht knalt.

Telkens beter worden

Er zijn in LEGO Star Wars Battles op Apple Arcade meer dan 40 verschillende eenheden die je kunt verzamelen. En het is dan mogelijk om die tijdens de potjes die je speelt telkens beter te laten worden, zodat je langzaam maar zeker sterker wordt. Binnenkort kun je er dus los mee gaan.