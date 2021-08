Apple Arcade na twee jaar: van lelijk eendje naar gouden deal

Apple was bijna twee jaar geleden de eerste met een ‘Netflix voor games’. Inmiddels is Apple Arcade de symbolische mijlpaal van 200 games voorbij en is het tijd om de balans op te maken. Is de dienst inmiddels echt de moeite waard, of nog altijd een teleurstelling?

Kritiek was er bij de lancering genoeg. Wie wil er nu vijf euro per maand betalen voor een verzameling mobiele games? Ondanks die kritiek is Apple het platform blijven uitbreiden. De prijs was in 2019 misschien hoog, maar nu is deze ronduit concurrerend geworden.

Teleurstellende lancering

Apple Arcade stelde bij de lancering meer dan eens teleur. Ondanks Apple’s ronkende persberichten over een groot aantal games, was het aanbod mager. Van de 70 aangeboden spellen was slechts een klein deel echt interessant: Sayonara Wild Hearts, Outlanders, What The Golf, Sneaky Sasquatch en Hot Lava zijn lang de headliners van het platform geweest. Ze verbergen een heleboel leuke maar veel minder boeiende games zoals Frogger in Toy Town en Dodo Peak.

Apple Arcade beschikt over een boel ‘exclusieve’ games die niet zo exclusief zijn. Ze zijn er ook op de Switch, PC, PS4 of Xbox.

Bovendien beloofde Apple Arcade een boel ‘exclusieve’ games, die niet zo exclusief bleken. Het ging vooral om “exclusief op mobiel” want veel titels waren ook op andere platforms zoals de Switch, PC, PS4 of Xbox beschikbaar. De dienst was echter wel een alternatief voor de stroom aan freemium-games met een overdaad aan in-app-aankopen en geestdodende advertenties (een model dat in de App Store trouwens wordt aangemoedigd door Apple…).

Tempo eruit, reboot

Op het gebied van nieuwigheden hield Apple tijdens de eerste weken na de lancering woord. Soms met wel twintig nieuwe games in één maand. Toen kwam 2020: het tempo vertraagde en abonnees zagen maandelijks slechts twee tot vijf nieuwe games verschijnen. Een aardig tempo, maar niet genoeg om klanten te pushen om hun abonnementen te verlengen. Dit fenomeen is begrijpelijk. Apple kan het zich veroorloven om geld in nieuwe games te stoppen, maar goede mobiele ontwikkelingsstudio’s zijn schaars en blijven vaak bescheiden in omvang. De ontwikkeling van goede games kost ook gewoon tijd.

Dan in april 2021, een reboot: Apple Arcade slaat een nieuwe weg in. Begin augustus passeert Apple de 200 beschikbare games.

Dan in april 2021, een reboot: Apple Arcade slaat een nieuwe weg in. Cupertino begint aan recycling en trekt een aantal games, die het succes van de App Store mede mogelijk hebben gemaakt, uit de mottenballen. Games als Mini Metro, Cut The Rope, Angry Birds en Alto’s Odyssey duiken op in Apple Arcade. Al deze titels zijn min of meer geremasterd, waarbij ontwikkelaars soms extra levels of andere extra’s toevoegen zonder een radicale revisie van het originele materiaal. Trouw aan de oorspronkelijke formule bevatten deze versies geen microtransacties. Begin augustus passeert Apple de 200 beschikbare games.



Today we hit over 2️⃣0️⃣0️⃣ games! That's hundreds of games to play on the go, at home with the family, or during your break between meetings. Thank you to all of our incredible developers and community that made this happen. Which Apple Arcade game is your favorite so far? — Apple Arcade (@AppleArcade) August 13, 2021

Apple Arcade interessanter dan ooit

Maar is Apple Arcade nu interessanter dan in 2019? Absoluut. Apple heeft een vrij onverslaanbaar aanbod. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de game World’s End Club. Wil je die op de Nintendo Switch spelen? Dan kost het je bijna 40 euro. Praktisch de prijs van een jaarabonnement op Apple Arcade. Nog een voorbeeld: The Pathless wordt verkocht voor € 35 in de PlayStation Store, en Samurai Jack staat voor 40 euro op Steam.

Sommige games die niet exclusief voor Apple Arcade zijn, hebben een prijs variërend van 10 tot 20 euro in online winkels. De dienst van Apple is met vijf euro per maand een zeer interessante optie als je van indiegames houdt. Bovendien kan het abonnement worden gedeeld met een gezin, waardoor de rekening verder wordt verlaagd.

Cupertino lijkt zijn momentum gevonden te hebben met een mix van nieuwe indiegames en oude successen. Het Zelda-achtige Baldo zal aan het einde van de maand op Apple Arcade worden uitgebracht, parallel met de Switch-versie van 25 dollar. Tel uit je winst.

Apple Arcade is beschikbaar op bijna alle Apple-apparaten. De minimale vereiste is een iPhone 6S, een iPad Air 2, de Apple TV HD of een Mac uit 2012 of nieuwer. Sommige games hebben ook het voordeel dat ze leuker zijn om op een iPhone of iPad te spelen. Zo werd World End’s Club uitgebracht op de Switch, die een scherm heeft dat aanzienlijk minder comfortabel is dan dat van een iPad.

Nieuwe concurrentie op komst

Het is moeilijk om het succes van Apple Arcade cijfermatig te beoordelen. Het bedrijf uit Cupertino onthult niet hoeveel abonnees er zijn. Een analist schatte begin 2020 dat de service tegen het einde van het jaar 12 miljoen abonnees zou hebben. Neem dat cijfer met een snufje zout, maar het zou ook niet heel verrassend zijn gezien de komst van het platform in Apple One-formules.

Apple Arcade is ook niet vrij van kritiek. Ontwikkelaars zijn verplicht om hun games aan te bieden op Mac en Apple TV. Soms zijn die ports niet echt succesvol, met het risico op frustrerende klanten. Exclusief met Apple in zee gaan is ook geen garantie voor succes. Dat blijkt uit het recente succes van Mini Motorways. De opvolger van Mini Metro is na een release op Steam een hit op videosite Twitch, terwijl de game relatief onbekend bleef toen deze alleen beschikbaar was op Apple Arcade.

Apple Arcade is niet vrij van kritiek en exclusief met Apple in zee gaan is zeker geen garantie voor succes.

Er begint ook concurrentie te komen. Netflix heeft naar verluidt ook een gamingdienst in de maak, terwijl Google zijn Play Pass heeft uitgerold. Een alles-in-één-abonnement dat niet beperkt is tot videogames. Feit blijft dat Apple Arcade een grote voorsprong heeft en anno 2021 echt een gouden deal is.