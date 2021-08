Layton’s Mystery Journey en Masterchef binnenkort naar Apple Arcade

Apple Arcade wordt binnenkort voorzien van twee heerlijke nieuwe titels. Met Masterchef: Let’s Cook is het mogelijk om de chef uit te hangen en met Layton’s Mystery Journey+ komt de echte detective in je naar boven. Twee titels die je waarschijnlijk veel plezier zullen brengen.

Apple Arcade is de gamedienst van Apple waar je voor een vast bedrag per maand toegang krijgt tot een groot aanbod aan toffe games. In Nederland betalen consumenten €4,99 per maand en kunnen ze o.a. aan de slag met The Oregon Trail, NBA 2K21 en Ultimate Rivals: The Court.

Masterchef en Professor Layton

Professor Layton is een populaire franchise op het gebied van puzzelgames. Zo wisten de games uit de serie voornamelijk op de Nintendo DS voor succes te zorgen, maar verschijnen ze sinds een paar jaar ook op andere platformen. Zo zijn op dit moment drie klassieke titels via de App Store binnen te halen als trilogie en kun je aan de slag gaan met Layton’s Mystery Journey. Die laatste game verschijnt binnenkort als “plus-versie” op Apple Arcade. Dat houdt simpelweg in dat je dezelfde game krijgt als normaal, alleen dan wel dat alle in-app aankopen eruit zijn gehaald. Je kunt het spel dus gewoon spelen zonder onderbroken te worden door, bijvoorbeeld, irritante advertenties.

Masterchef: Let’s Cook is overigens een ander verhaal. De game is op dit moment niet beschikbaar in de App Store en zal dus exclusief op Apple Arcade verschijnen. Je speelt eigenlijk gewoon de grote televisieserie na en moet jezelf als chefkok dus bewijzen tegenover andere kandidaten. Deze kandidaten kunnen bestuurd worden door de computer, maar kunnen ook andere spelers van over de hele wereld zijn. Je moet dus simpelweg je “A-game” tevoorschijn toveren en zo snel mogelijk de lekkerste gerechten op tafel zetten.

Apple Arcade

Apple Arcade bestaat volgende maand twee jaar en is inmiddels uitgegroeid tot een vrij imposante dienst. Het aanbod is aanzienlijk groter geworden en bestaat uit een aantal heerlijke titels.

Om je een indruk te geven van wat deze dienst je precies te bieden heeft, hebben we onze favoriete games op een rij gezet. Je leest het artikel via de bovenstaande link.